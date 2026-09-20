Đánh bại Atalanta, Juventus vươn lên thứ 8 Serie A đẩy đối thủ tụt lại

📊 Xem thống kê chi tiết trận Juventus 2-0 Atalanta: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Juventus2 - 0AtalantaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Juventus tiếp đón Atalanta.

13'Atalanta chủ động kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, Atalanta đang là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 40% - 60% và có 1 - 2 pha dứt điểm so với Juventus. Đội chủ nhà chơi rình rập và mới tạo ra được 1 - 0 quả phạt góc nhưng chưa thể tạo nên khác biệt khi tỷ số vẫn là 0-0.

17'T. Kristensen nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 17, T. Kristensen bên phía Atalanta phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 trên sân Allianz Stadium, hậu vệ của đội khách sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn ở phần còn lại của trận đấu.

22'F. Conceicao nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 22, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo F. Conceicao sau một tình huống phạm lỗi, đưa số thẻ phạt của Juventus ngang bằng với đối thủ. Trận đấu trên sân Allianz Stadium đang diễn ra khá giằng co khi hai bên chưa thể tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số 0-0.

25'Thế trận giằng co cân bằng sau nửa hiệp một

Trôi qua phút 25, trận đấu vẫn diễn ra rất giằng co khi tỷ số duy trì 0-0. Atalanta nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 49% - 51% cùng 2 - 3 lần dứt điểm, trong khi Juventus tỏ ra nôn nóng trong các pha phối hợp tấn công khi đã dính tới 3 - 0 việt vị.

28'F. Conceicao mở tỷ số cho Juventus

Phút 28, từ đường kiến tạo của Z. Celik, F. Conceicao dứt điểm chính xác đưa Juventus vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng khai thông bế tắc ngay trên sân Allianz Stadium giúp đội chủ nhà chiếm lợi thế lớn trước đối thủ Atalanta.

37'Juventus bảo toàn lợi thế mong manh

Tiến gần về cuối hiệp một, Atalanta nỗ lực giành quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% so với 47% của Juventus, nhưng chưa thể tạo ra đột biến trước hàng thủ kỷ luật của đội chủ nhà. Dù tổng số pha dứt điểm đang cân bằng 3-3, Juventus vẫn là bên nắm lợi thế dẫn bàn 1-0 nhờ pha dứt điểm trúng đích duy nhất (1-0) tính đến thời điểm này.

43'F. Kessie nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 43, F. Kessie bên phía Atalanta phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang gặp nhiều bất lợi trên sân Allianz Stadium khi vừa bị dẫn trước 1-0 vừa liên tiếp chịu án phạt thẻ trước giờ nghỉ giữa hiệp.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Juventus điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Juventus thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi P. M. Sarr được tung vào sân thế chỗ K. Alajbegovic. Nắm lợi thế dẫn trước 1-0, đội chủ nhà Allianz Stadium chủ động làm mới đội hình nhằm củng cố thế trận trước sự bám đuổi của Atalanta.

49'Atalanta nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang những phút đầu hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra vô cùng giằng co khi tỷ lệ cầm bóng chia đều ở mức 51% - 49%. Dù đang bị dẫn 1-0, Atalanta cho thấy sự chủ động trong khâu tiếp cận khung thành với số pha dứt điểm vượt trội 3 - 6, song tính hiệu quả vẫn nghiêng về Juventus khi đội chủ nhà có 1 lần dứt điểm trúng đích và chuyển hóa thành lợi thế dẫn bàn.

61'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước qua phút 61, trận đấu diễn ra ở thế cân bằng tuyệt đối khi tỷ lệ cầm bóng chia đều 50% - 50% cùng tổng số cú dứt điểm ngang ngửa 8 - 8. Atalanta nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ với 3 quả phạt góc nhưng vẫn bị hàng thủ Juventus hoá giải, trong khi đội chủ nhà tiếp tục kiên trì bảo toàn lợi thế mong manh 1-0.

63'Atalanta tung G. Raspadori vào sân

Phút 63, Atalanta quyết định làm mới hàng công khi rút L. Samardzic ra nghỉ để nhường chỗ cho G. Raspadori. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa khi vẫn bị Juventus dẫn trước 1-0 trên sân Allianz Stadium.

72'Juventus làm mới hàng công với E. Zhegrova

Phút 72, Juventus quyết định rút F. Conceicao ra nghỉ để nhường chỗ cho E. Zhegrova. Đang dẫn 1-0 trên sân nhà Allianz Stadium, sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng tươi mới để 'Bà đầm già' bảo toàn lợi thế mong manh trước Atalanta.

72'Juventus làm mới tuyến giữa với Koopmeiners

Phút 72, Juventus thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Koopmeiners được tung vào sân thay thế cho N. Gonzalez. Đội chủ nhà đang dẫn trước 1-0 và cần thêm nguồn năng lượng để kiểm soát thế trận trong phần còn lại của trận đấu.

73'Atalanta làm mới tuyến giữa tìm bàn gỡ

Phút 73, Atalanta quyết định rút F. Kessie ra nghỉ để trao cơ hội cho G. Gaetano nhằm tìm kiếm sự đột biến. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và cần gia tăng sức ép trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73'Atalanta tung Scamacca vào sân làm mới hàng công

Phút 73, Atalanta quyết định làm mới tuyến đầu khi rút N. Krstovic ra nghỉ để nhường chỗ cho G. Scamacca. Đội khách đang bị dẫn 0-2 tại Allianz Stadium và buộc phải gia tăng hỏa lực hòng tìm kiếm bàn gỡ.

73'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 73, cách biệt mong manh 1-0 giúp Juventus duy trì lợi thế nhưng cục diện trên sân vẫn diễn ra vô cùng cân bằng. Hai đội đang so kè từng mét đất với thời lượng kiểm soát bóng gần như ngang ngửa (51% - 49%) cùng tổng số pha dứt điểm cân bằng 9 - 9 (trúng đích 2 - 2). Dù vậy, các đợt lên bóng của Atalanta vẫn chưa đủ sắc bén để xé toang hàng thủ được tổ chức chặt chẽ bên phía đội chủ nhà.

77'Bremer nhân đôi cách biệt cho Juventus

Phút 77, đón đường chuyền thuận lợi từ E. Zhegrova, Bremer dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà nới rộng khoảng cách an toàn trước Atalanta khi thời gian trôi dần về những phút cuối.

84'Atalanta tung E. Elmas vào sân tìm hy vọng

Phút 84', Atalanta có sự điều chỉnh nhân sự khi E. Elmas được tung vào sân thế chỗ J. Rowe. Đang bị dẫn 0-2 tại Allianz Stadium, đội khách buộc phải làm mới mặt trận tấn công nhằm nuôi hy vọng mong manh trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

85'Juventus bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 85, Juventus vẫn đang làm chủ tình hình khi nắm lợi thế dẫn 2-0. Dù Atalanta nỗ lực dâng cao và nhỉnh hơn về số quả phạt góc (3-5), đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận giằng co chặt chẽ với tỷ lệ cầm bóng 51% - 49% cùng sự sắc bén vượt trội ở các pha dứt điểm trúng đích (4-2).

86'Juventus rút W. McKennie ra nghỉ

Phút 86, Juventus có sự điều chỉnh nhân sự khi N. Woltemade được tung vào sân để thay thế W. McKennie. Đang dẫn trước 2-0 trên sân Allianz Stadium, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn lợi thế ở những phút cuối trận.

89'Juventus rút tiền đạo nhằm bảo toàn tỷ số

Phút 89, Juventus có sự điều chỉnh nhân sự cuối trận khi R. Kolo Muani rời sân nhường chỗ cho L. Kelly. Khi cách biệt 2-0 đã khá an toàn, động thái này có thể nhằm gia cố thế trận phòng ngự để giữ trọn vẹn 3 điểm trên sân Allianz Stadium.

KTKết thúc: Juventus 2-0 Atalanta

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 21/09/2026

Cuộc so tài giữa Juventus và Atalanta diễn ra lúc 23:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Allianz Stadium hứa hẹn tạo nên bước ngoặt quan trọng trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 cùng 7 điểm sau những vòng đấu đầu tiên. Ngay phía sau, Atalanta đứng ở vị trí thứ 11 với 6 điểm, sẵn sàng tạo nên cuộc hoán đổi trực tiếp nếu giành kết quả thuận lợi trên sân khách.

Phong độ khởi sắc của Juventus trong cuộc bám đuổi

Đội chủ nhà Allianz Stadium đang dần tìm lại nhịp điệu thi đấu tích cực sau giai đoạn khởi động chưa thực sự ổn định. Trong 4 trận đấu gần nhất, Juventus giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, hai thắng lợi liên tiếp ở những lần ra sân gần đây cho thấy sự cải thiện rõ rệt về mặt tổ chức lối chơi lẫn tinh thần thi đấu của toàn đội.

Khoảng cách về điểm số ở khu vực giữa và nửa trên bảng xếp hạng lúc này đang rất sít sao. Với 7 điểm trong tay, Juventus hiểu rằng việc duy trì mạch trận thăng hoa sẽ giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu chen chân vào nhóm các câu lạc bộ có vé dự cúp châu Âu mùa giải tới. Lợi thế sân nhà Allianz Stadium chính là điểm tựa vững chắc để đại diện thành Turin triển khai thế trận kiểm soát sở trường.

Sự khó lường từ phía Atalanta

Phía bên kia chiến tuyến, Atalanta thể hiện sự tương phản rõ nét qua chuỗi thành tích ở 4 trận đấu gần đây, với 2 chiến thắng sau khi đã phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước đó. Đội bóng áo sọc xanh đen cho thấy khả năng xốc lại tinh thần ấn tượng để tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận hụt hơi.

Với vị trí thứ 11 và 6 điểm hiện có, Atalanta chỉ kém Juventus đúng 1 điểm. Sự giằng co này biến 90 phút thi đấu sắp tới thành cơ hội lớn để đội khách san bằng cách biệt và vượt lên đối thủ trên bảng xếp hạng. Lối chơi cởi mở cùng tốc độ trong các pha chuyển trạng thái luôn giúp Atalanta duy trì được sức ép đáng kể lên hàng thủ đối phương.

Cán cân đối đầu cân bằng trước giờ bóng lăn

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh tính chất so kè quyết liệt giữa đôi bên. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, mỗi đội đều có cho mình 2 chiến thắng và hai bên chia điểm trong 1 trận đấu còn lại. Sự cân bằng tuyệt đối này cho thấy không bên nào thực sự nắm ưu thế vượt trội khi đụng độ trên sân cỏ.

Tại Allianz Stadium, việc hai đội có phong độ cùng những thông số thống kê tương đồng báo hiệu một thế trận chặt chẽ và toan tính. Juventus có lợi thế tâm lý nhờ thứ hạng cao hơn và điểm tựa sân bãi, trong khi Atalanta sở hữu sự hưng phấn từ hai thắng lợi liên tiếp vừa qua. Đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ chiếm lĩnh ưu thế trong cuộc bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)