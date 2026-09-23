Đánh bạc 480 lần qua mạng, lĩnh án 5 năm tù

Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa.

TAND khu vực 6, TP Quảng Ninh vừa xét xử, tuyên phạt Phạm Văn Trường (SN 2005, trú tại khu phố Hải Hòa 6, phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh) 5 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, ngày 5/2/2026, Trường biết đến ứng dụng F168 có hình thức cá cược được thua bằng tiền. Trường tải ứng dụng về điện thoại, đăng ký tài khoản, liên kết các tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp, rút tiền và tham gia trò chơi Baccarat.

Từ ngày 6 đến 10/2/2026, Trường đăng nhập tài khoản trên ứng dụng 4 lần, thực hiện 480 lượt đặt cược. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng; trong đó, tổng số tiền thắng hơn 4,48 tỷ đồng, số tiền cược thua hơn 3,93 tỷ đồng.

Trường đã rút tiền thắng bạc để chi tiêu cá nhân, trong đó dùng 92 triệu đồng mua một xe máy Honda SH và 25 triệu đồng mua một xe máy Honda Wave.

Quá trình điều tra, Trường thừa nhận hành vi đánh bạc qua mạng. Lời khai của bị cáo phù hợp với dữ liệu đăng nhập, nạp và rút tiền, đặt cược trên ứng dụng F168 cùng kết quả kiểm tra, sao kê tài khoản ngân hàng.

Tại phiên tòa ngày 15/9, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trường xâm phạm trật tự công cộng. Sau khi xem xét tính chất vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Tòa tuyên phạt Trường 5 năm tù về tội “Đánh bạc”.