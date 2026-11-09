Đánh 2 con gái, đối tượng từng mang án giết người bị khởi tố

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng hơn 11h ngày 22/10/2026, Tú đi đón con gái là cháu N.T.V. (SN 2013) đi học về. Sau đó, Tú chuẩn bị cơm và gọi 2 con gái là V. và cháu N.B.N. (SN 2010) ra ăn. Tuy nhiên, cả hai vẫn ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

Đến gần 14h cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê chơi điện thoại, Tú bực tức, lấy gậy đánh vào vùng mông cháu N. Thấy chị bị đánh, cháu V. chạy đến can ngăn thì bị Tú đánh vào cánh tay. Tú còn kéo cháu V. ra ngoài, tiếp tục dùng gậy đánh nhiều lần vào vùng mông.

Sau đó, đối tượng quay lại phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Đến tối cùng ngày, khi đi làm về, vợ Tú phát hiện hai con bị thương nên lập tức đưa các cháu đến bệnh viện điều trị. Kết quả giám định pháp y xác định, cháu N. bị tổn thương cơ thể 11%, cháu V. bị tổn thương cơ thể 2%. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Những vết thương trên cơ thể con gái do đối tượng Tú dùng gậy đánh (Ảnh: CACC).

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Tú từng nhiều lần bị xử lý liên quan đến hành vi bạo lực. Cụ thể, năm 2006, đối tượng bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; năm 2009, bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đến năm 2011, Tú tiếp tục bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.