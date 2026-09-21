Đặng Xuân Khu – Tổng Bí thư Trường Chinh, người ghi dấu những bước ngoặt của lịch sử và cách mạng Việt Nam

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam thế kỷ XX, Trường Chinh là một trong những nhà lãnh đạo hiện diện ở nhiều thời điểm có ý nghĩa quyết định: chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng Nhà nước sau hòa bình và góp phần mở đường cho công cuộc Đổi mới. Cuộc đời Đặng Xuân Khu là hành trình của một trí thức yêu nước trở thành nhà tổ chức, nhà lý luận và người đứng đầu Đảng trong hai giai đoạn cách nhau ba thập niên. Ở ông có sự kiên định, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và năng lực nhìn lại thực tiễn để thay đổi tư duy.

1. Từ Hành Thiện đến con đường cách mạng

Đặng Xuân Khu sinh ngày 9/2/1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, trong một gia đình có truyền thống học hành và yêu nước. Hành Thiện là vùng đất nổi tiếng khoa bảng. Những con đường nhỏ, những mái nhà cổ và tiếng đọc sách bên dòng Ninh Cơ đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trí thức. Cha ông, Đặng Xuân Viện, là một nhà nho có học vấn, quan tâm đến lịch sử, địa lý và văn hóa dân tộc. Môi trường gia đình ấy sớm gieo vào người con trai tên Khu lòng tự trọng của kẻ sĩ và ý thức về vận mệnh đất nước.

Ông lớn lên khi chế độ thuộc địa đã phủ bóng lên mọi miền. Trường học Pháp – Việt mở ra một lối tiếp cận tri thức mới, nhưng phía sau sách vở là thực trạng một dân tộc mất quyền tự quyết. Những phong trào của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Đông Kinh Nghĩa Thục và lớp chí sĩ đầu thế kỷ vẫn âm thầm truyền cảm hứng. Với thanh niên có học, câu hỏi lớn không còn chỉ là thi đỗ hay lập thân, mà là phải làm gì trước cảnh nước mất, dân nghèo.

Thời niên thiếu, Đặng Xuân Khu học ở Nam Định rồi tiếp tục tại Hà Nội. Ông sớm tham gia các hoạt động của học sinh, thanh niên yêu nước. Phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu năm 1925 và lễ truy điệu Phan Châu Trinh năm 1926 trở thành những trường học chính trị ngoài giảng đường. Những đám đông xuống đường, những bài diễn thuyết bị ngăn cấm, những cuộc bắt bớ đã giúp lớp thanh niên của ông hiểu rằng lòng yêu nước muốn trở thành sức mạnh phải có tổ chức và đường lối.

Năm 1927, ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đặng Xuân Khu trở thành một trong những đảng viên thuộc thế hệ đầu. Từ đây, đời ông gắn với một lý tưởng mà ông theo đuổi đến cuối đời. Bí danh “Trường Chinh” được lựa chọn về sau, gợi liên tưởng đến cuộc trường chinh lâu dài, gian khó của cách mạng. Tên gọi ấy dần thay tên thật trong đời sống chính trị, nhưng cội nguồn Đặng Xuân Khu ở Hành Thiện vẫn là phần sâu bền trong căn cước của ông.

2. Nhà tù không khuất phục được người cộng sản trẻ

Hoạt động cách mạng dưới chế độ thực dân là sống trong vòng vây của mật thám, khám xét và nhà tù. Năm 1930, Đặng Xuân Khu bị bắt, bị kết án nhiều năm tù và trải qua những ngày tháng giam cầm khắc nghiệt. Nhà tù thực dân được dựng lên để cô lập và bẻ gãy ý chí người chống đối, nhưng với nhiều chiến sĩ cộng sản, nơi ấy lại trở thành trường học chính trị. Họ học lý luận, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỷ luật và chuẩn bị cho ngày trở lại phong trào.

Trong cảnh lao tù, phẩm chất nổi bật của Trường Chinh dần hình thành: sự chặt chẽ trong tư duy, sức chịu đựng bền bỉ và thói quen làm việc có nguyên tắc. Ông không phải mẫu người ưa biểu lộ cảm xúc mạnh. Vẻ ngoài điềm tĩnh, lời nói cân nhắc và tác phong nghiêm cẩn về sau khiến nhiều người cảm thấy ông có phần khô khan. Nhưng đằng sau sự nghiêm nghị ấy là một ý chí được tôi luyện qua những năm tù đày và một niềm tin gần như không lay chuyển vào con đường đã chọn.

Năm 1936, trước thắng lợi của Mặt trận Bình dân ở Pháp và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ tại Đông Dương, nhiều tù chính trị được trả tự do. Trở lại hoạt động, ông tham gia khôi phục cơ sở Đảng ở Bắc Kỳ, làm báo, viết lý luận và tổ chức quần chúng. Đây là thời kỳ phong trào cách mạng chuyển từ bí mật tuyệt đối sang kết hợp nhiều hình thức công khai, nửa công khai và bí mật. Người cán bộ phải biết nói với công nhân, nông dân, trí thức; biết biến những yêu cầu thiết thân về cơm áo, tự do, dân chủ thành sức mạnh chính trị.

Trường Chinh trưởng thành nhanh chóng trong thực tiễn ấy. Ông tham gia lãnh đạo Xứ ủy Bắc Kỳ, làm việc trong hoàn cảnh tổ chức liên tục bị khủng bố. Nhiều đồng chí bị bắt hoặc hy sinh, đường dây liên lạc có thể đứt bất cứ lúc nào. Sự tồn tại của phong trào phụ thuộc vào những con người biết giữ bí mật nhưng không xa rời quần chúng, biết kiên định mục tiêu nhưng linh hoạt trong phương pháp. Trường Chinh dần trở thành một trong những cán bộ chủ chốt có khả năng kết hợp tổ chức với lý luận.

3. Tổng Bí thư trong những năm chuẩn bị giành chính quyền

Tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương lần thứ tám họp tại Pác Bó dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp bách hàng đầu. Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Ông bước vào vị trí đứng đầu tổ chức khi mới ba mươi bốn tuổi, trong một hoàn cảnh đặc biệt hiểm nghèo: chiến tranh thế giới lan rộng, phát xít Nhật vào Đông Dương, thực dân Pháp tăng cường đàn áp, nhiều cơ sở Đảng bị phá vỡ.

Từ năm 1941 đến năm 1945, Trung ương Đảng phải hoạt động bí mật ở nhiều địa điểm thuộc vùng nông thôn Bắc Bộ. Trong những căn nhà tranh, những lán nhỏ và các cuộc họp luôn có người canh gác, Trường Chinh cùng tập thể lãnh đạo theo dõi sát tình hình thế giới và trong nước, xây dựng Mặt trận Việt Minh, phát triển lực lượng chính trị, chuẩn bị căn cứ và vũ trang. Ông trực tiếp chỉ đạo báo chí của Đảng, dùng ngòi bút giải thích đường lối, thống nhất nhận thức và cổ vũ hành động.

Tác phẩm Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, do Trường Chinh khởi thảo, là một dấu mốc quan trọng. Ba nguyên tắc dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa đặt văn hóa vào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bản đề cương ngắn gọn nhưng mở ra một quan niệm có ảnh hưởng lâu dài: văn hóa không đứng ngoài chính trị và đời sống nhân dân; giới trí thức, văn nghệ sĩ là một lực lượng của cách mạng; cuộc đấu tranh giành độc lập cũng là cuộc đấu tranh xây dựng nền văn hóa mới.

4. “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ”

Trước khi trở thành nhà lý luận, nhà lãnh đạo với những văn kiện định hướng một thời đại, Đặng Xuân Khu đã đến với cách mạng bằng tâm hồn nhạy cảm trước nỗi đau mất nước. Dưới bút danh Sóng Hồng, ông làm thơ không phải để tìm một cõi riêng lánh khỏi cuộc đời, mà để đưa tiếng nói người cầm bút nhập vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Trong bài Là thi sĩ viết năm 1942, khi mới ba mươi lăm tuổi, ông viết: “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/ Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”. Câu chữ bật ra như một tuyên ngôn nghệ thuật, trẻ trung mà quyết liệt.

Ở Sóng Hồng, thi sĩ không chỉ rung động trước vẻ đẹp, mà còn phải biết đau nỗi đau của nhân dân, biến xúc cảm thành hành động. “Cán bút” nhỏ bé đã hóa thành chiếc đòn bẩy xoay chuyển chế độ; “vần thơ” mềm mại lại mang sức công phá của bom đạn. Những hình ảnh đối nghịch gặp nhau trong niềm tin rằng văn hóa, văn nghệ có thể đánh thức con người và góp phần cải tạo xã hội. Đó là câu chữ xuất thần của một người cộng sản trẻ tuổi, cũng là tiếng nói của thế hệ đem tuổi xuân đặt vào vận mệnh đất nước.

Chỉ một năm sau, tinh thần ấy được nâng từ trực cảm thi ca thành tư duy lý luận trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 do Trường Chinh khởi thảo. Nếu Là thi sĩ khẳng định thiên chức chiến đấu của người cầm bút, thì Đề cương xác lập vị trí của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng, với ba nguyên tắc dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. Từ câu thơ bừng sáng của Sóng Hồng đến những luận điểm chặt chẽ của Trường Chinh là một bước phát triển liền mạch: văn chương không đứng ngoài số phận nhân dân; văn hóa không thể tách khỏi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Điều đáng quý là những tư tưởng ấy được hình thành khi Đặng Xuân Khu còn rất trẻ, giữa vòng vây mật thám và những năm tháng hoạt động bí mật. Ở tuổi ba mươi lăm, ba mươi sáu, ông đã nhìn thấy sức mạnh của ngòi bút và đặt văn hóa vào tầm chiến lược. Nhà thơ Sóng Hồng và nhà lý luận Trường Chinh không phải hai chân dung tách biệt, mà là hai phương diện của một trí tuệ: một bên cháy lên thành câu thơ, một bên kết tinh thành cương lĩnh; cùng hướng về độc lập dân tộc và quyền làm chủ văn hóa của nhân dân.

Khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945, tình thế thay đổi đột ngột. Ban Thường vụ Trung ương ra chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, xác định kẻ thù chính, dự báo thời cơ và phát động cao trào kháng Nhật cứu nước. Văn kiện mang dấu ấn tư duy của Trường Chinh: tỉnh táo phân tích mâu thuẫn, không nóng vội phát động tổng khởi nghĩa khi điều kiện chưa chín, nhưng tích cực chuẩn bị để không bỏ lỡ thời cơ.

Tháng 8/1945, khi Nhật đầu hàng Đồng minh, thời cơ xuất hiện. Quyết định Tổng khởi nghĩa được đưa ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là kết quả của cả một quá trình lâu dài dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, của sức mạnh quần chúng và nghệ thuật chớp thời cơ. Trong thành công ấy, Trường Chinh giữ vai trò quan trọng với tư cách Tổng Bí thư, người trực tiếp cùng tập thể lãnh đạo chuẩn bị đường lối, tổ chức và lực lượng.

5. Người kiến trúc đường lối kháng chiến

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời chưa lâu đã phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Chính quyền non trẻ vừa chống đói, chống dốt, xây dựng bộ máy, vừa ứng phó các lực lượng nước ngoài và nguy cơ thực dân Pháp quay trở lại. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ ngày 19/12/1946, dân tộc bước vào một cuộc đối đầu không cân sức.

Trong bối cảnh ấy, Trường Chinh viết loạt bài và hoàn chỉnh tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. Ông hệ thống hóa đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính; phân tích các giai đoạn của cuộc chiến và khẳng định niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Tác phẩm không chỉ là một văn kiện lý luận mà còn là lời giải thích để cán bộ và nhân dân hiểu vì sao phải chấp nhận gian khổ lâu dài, vì sao mỗi làng xóm, mỗi ngành nghề, mỗi người dân đều có vị trí trong cuộc kháng chiến.

Tên gọi Trường Chinh dường như hòa vào chính tư tưởng trường kỳ kháng chiến. Ông hiểu rằng một dân tộc nghèo, vũ khí ít, quân đội còn non trẻ không thể tìm thắng lợi bằng một trận quyết chiến sớm. Sức mạnh phải được tích lũy qua thời gian, bằng chiến tranh nhân dân, bằng hậu phương, bằng chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa và ngoại giao. Lý luận ấy được kiểm nghiệm qua chín năm kháng chiến, từ những ngày đầu gian khó đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Ở cương vị Tổng Bí thư, Trường Chinh là người làm việc kỷ luật, coi trọng văn kiện và tổ chức thực hiện. Ông góp phần xây dựng Đảng trong điều kiện vừa lãnh đạo chiến tranh vừa kiến thiết chính quyền. Những năm ấy cũng tạo nên vị thế của ông như một nhà lý luận hàng đầu, bên cạnh vai trò nhà lãnh đạo thực tiễn.

Nhưng lịch sử không chỉ có những trang thắng lợi. Trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc, đường lối và quá trình thực hiện đã mắc những sai lầm nghiêm trọng: quy sai thành phần, đấu tố tràn lan, xử lý oan sai, làm tổn thương nhiều gia đình và ảnh hưởng đến khối đoàn kết ở nông thôn. Là người đứng đầu Đảng trong giai đoạn ấy, Trường Chinh chịu trách nhiệm chính trị. Năm 1956, ông rời cương vị Tổng Bí thư. Việc công khai sửa sai, khôi phục quyền lợi cho người bị oan và nhận trách nhiệm là một bài học đau xót trong lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Khi viết về Trường Chinh, nếu chỉ kể thành tựu mà lướt qua sai lầm sẽ làm chân dung trở nên một chiều. Nhưng nếu chỉ nhìn ông qua sai lầm ấy cũng không đủ công bằng với hơn sáu thập niên hoạt động. Điều cần ghi nhận là sau bước lùi lớn, ông không rời bỏ trách nhiệm, không tách mình khỏi tập thể, tiếp tục làm việc và có đóng góp quan trọng trong nhiều thập niên sau. Sự nghiệp của ông vì thế chứa cả ánh sáng, giới hạn và năng lực đứng dậy từ những bài học nghiêm khắc của thực tiễn.

6. Trên cương vị đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước

Sau năm 1956, Trường Chinh tiếp tục giữ nhiều trọng trách. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ năm 1960, rồi Chủ tịch Quốc hội. Sau khi Hiến pháp năm 1980 có hiệu lực, ông giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Trong nhiều năm, ông gắn bó với công tác lập hiến, lập pháp và xây dựng thể chế của Nhà nước Việt Nam.

Đây là giai đoạn đất nước trải qua chiến tranh ác liệt, thống nhất rồi bước vào công cuộc khôi phục với vô vàn khó khăn. Quốc hội không chỉ thông qua luật pháp mà còn thể hiện ý chí thống nhất, động viên toàn dân và quyết định những vấn đề hệ trọng. Với nền nếp tư duy chặt chẽ, Trường Chinh đặc biệt quan tâm tính nguyên tắc, kỷ cương và vai trò của pháp luật.

Ông tham gia quan trọng vào quá trình xây dựng Hiến pháp năm 1980, bản hiến pháp của nước Việt Nam thống nhất trong giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiều quan niệm của thời kỳ ấy sau này được thực tiễn yêu cầu điều chỉnh, nhưng công sức xây dựng một hệ thống nhà nước thống nhất sau chiến tranh là không thể phủ nhận.

Trường Chinh cũng là nhà hoạt động văn hóa và báo chí. Ông viết dưới nhiều bút danh, để lại các công trình về cách mạng dân tộc dân chủ, kháng chiến, xây dựng Đảng, văn hóa và văn nghệ. Trong các cuộc trao đổi với trí thức, ông thường đòi hỏi lập luận rõ ràng, thái độ nghiêm túc và trách nhiệm xã hội của người cầm bút. Quan niệm văn hóa của ông mang dấu ấn thời đại, nhưng việc đề cao tính dân tộc, khoa học và đại chúng vẫn là một đóng góp quan trọng trong lịch sử tư tưởng văn hóa Việt Nam hiện đại.

7. Phẩm chất của một nhà lãnh đạo và người trí thức

Những người từng làm việc gần Trường Chinh thường nhắc đến tác phong cẩn trọng, đúng giờ, đọc kỹ tài liệu và yêu cầu cao về câu chữ. Ông có thể sửa một văn bản nhiều lần, cân nhắc từng khái niệm, bởi với người lãnh đạo, một chữ không chính xác có thể dẫn đến nhận thức và hành động sai lệch. Sự kỹ lưỡng ấy đôi khi làm công việc chậm hơn, nhưng cũng tạo nên phong cách tư duy nhất quán.

Trong sinh hoạt, ông được nhớ đến như người giản dị, tiết chế, không phô trương. Cốt cách nhà nho Hành Thiện hòa với kỷ luật của người cộng sản. Ông quý sách, coi trọng nghiên cứu và có năng lực làm việc bền bỉ. Dù đảm nhiệm những chức vụ cao, ông vẫn giữ thói quen nghe báo cáo thực tế và trao đổi với cán bộ chuyên môn.

Trường Chinh thường được nhìn như biểu tượng của sự kiên định. Tuy nhiên, phẩm chất đáng chú ý hơn ở cuối đời ông chính là khả năng tự đổi mới. Kiên định không đồng nghĩa với giữ nguyên mọi cách nghĩ khi hoàn cảnh đã thay đổi. Một nhà lý luận chân chính phải dám so sánh lý thuyết với đời sống, nhận ra những điều không còn phù hợp và tìm phương án mới. Cuộc chuyển biến tư duy của ông trong những năm 1980 cho thấy phía sau vẻ nghiêm cẩn là một trí tuệ còn sức tự vấn.

8. Từ những chuyến đi thực tế đến tư duy Đổi mới

Sau chiến tranh, đất nước bước vào thời kỳ hòa bình nhưng nền kinh tế lâm vào khó khăn kéo dài. Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp bộc lộ nhiều bất cập; sản xuất trì trệ, hàng hóa khan hiếm, đời sống nhân dân chật vật. Ở nhiều địa phương và cơ sở, cán bộ, công nhân, nông dân phải tìm cách tháo gỡ bằng những mô hình khoán và “xé rào”. Thực tiễn chuyển động nhanh hơn nhiều quy định.

Từ đầu những năm 1980, Trường Chinh dành nhiều thời gian đi khảo sát các địa phương, cơ sở sản xuất và lắng nghe những nhà quản lý, chuyên gia kinh tế. Những chuyến đi giúp ông nhìn rõ khoảng cách giữa các báo cáo mang tính hình thức với đời sống. Ông nhận ra rằng nếu không thay đổi cơ chế, không tôn trọng quy luật kinh tế và lợi ích chính đáng của người lao động, đất nước khó thoát khỏi khủng hoảng.

Quá trình hình thành tư duy Đổi mới không phải công lao của riêng một người. Đó là kết quả tìm tòi của toàn Đảng, toàn dân, của nhiều địa phương, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và người lao động. Tuy nhiên, Trường Chinh có vai trò đặc biệt trong việc tổng kết những nhân tố mới, đưa yêu cầu đổi mới từ thực tiễn lên tầm đường lối. Ông cùng Bộ Chính trị và Trung ương chuẩn bị những quan điểm quan trọng về nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật.

Sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời, tháng 7/1986, Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư một lần nữa. Ba mươi năm sau khi rời vị trí này, ông trở lại ở tuổi bảy mươi chín, trong lúc đất nước đứng trước đòi hỏi cấp bách phải thay đổi. Nhiệm kỳ thứ hai chỉ kéo dài đến Đại hội VI tháng 12/1986, nhưng có ý nghĩa như một chiếc cầu chuyển tiếp.

Tại Đại hội VI, tinh thần đổi mới được khẳng định thành đường lối của Đảng. Trường Chinh nhấn mạnh yêu cầu nhìn thẳng vào sự thật, chống chủ quan duy ý chí, sửa chữa sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý. Ông không phải người duy nhất tạo nên Đổi mới, nhưng là một trong những người đặt nền móng lý luận và tạo đồng thuận chính trị ở thời điểm quyết định. Một nhà lãnh đạo từng nổi tiếng nghiêm về nguyên tắc đã góp phần mở cánh cửa cho sự thay đổi – đó là nét đặc biệt nhất trong phần cuối cuộc đời ông.

9. Hai lần làm Tổng Bí thư và hai thử thách lịch sử

Trường Chinh giữ cương vị Tổng Bí thư trong hai giai đoạn: từ năm 1941 đến năm 1956 và từ tháng 7 đến tháng 12/1986. Không nên gọi đơn giản là “nhiều nhiệm kỳ” theo cách tổ chức đại hội hiện nay, bởi giai đoạn đầu trải qua những điều kiện tổ chức khác nhau; cách diễn đạt chính xác hơn là ông hai lần đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Đảng.

Lần thứ nhất, thử thách là giành chính quyền và bảo vệ nền độc lập trong chiến tranh. Người lãnh đạo phải xây dựng một tổ chức bí mật thành lực lượng lãnh đạo toàn dân, rồi dẫn dắt cuộc kháng chiến lâu dài chống một đối thủ mạnh hơn. Lần thứ hai, thử thách là đổi mới tư duy trong hòa bình, khi những phương thức từng được tin là đúng đã bộc lộ giới hạn. Nếu thử thách của tuổi trẻ là dám kiên định trước đàn áp, thử thách của tuổi già là dám thay đổi trước sự thật.

Giữa hai lần ấy là ba thập niên với cả thành tựu và sai lầm, chiến tranh và hòa bình, chia cắt và thống nhất. Hiếm có nhà lãnh đạo nào hiện diện lâu dài ở nhiều bước ngoặt như Trường Chinh. Chính độ dài của sự nghiệp khiến việc đánh giá ông phải toàn diện, không thần tượng hóa và cũng không giản lược.

Năm 1986, sau Đại hội VI, ông thôi giữ chức Tổng Bí thư và được giao làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. Ông qua đời ngày 30/9/1988 tại Hà Nội. Tám mươi mốt năm tuổi đời, hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng, ông để lại một di sản lớn trong lịch sử Đảng, Nhà nước, tư tưởng kháng chiến, văn hóa và công cuộc Đổi mới.

10. Người con họ Đặng trong ký ức dân tộc

Tên Trường Chinh được đặt cho nhiều con đường, trường Đảng, trường học và công trình trên khắp đất nước. Tại quê hương Hành Thiện, nhà lưu niệm và những địa điểm gắn với gia đình ông trở thành nơi giáo dục truyền thống. Chân dung ông xuất hiện trên tem bưu chính, trong bảo tàng và nhiều công trình nghiên cứu. Nhưng sự tôn vinh bền vững nhất không nằm ở số lượng tấm biển mang tên ông, mà ở những dấu ấn tư tưởng còn được nhắc lại.

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đặt nền tảng cho nhận thức về vai trò của văn hóa trong cách mạng. Kháng chiến nhất định thắng lợi góp phần hệ thống hóa đường lối chiến tranh nhân dân. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật trước Đại hội VI trở thành một biểu tượng của tư duy Đổi mới. Ba dấu mốc ấy thuộc ba giai đoạn khác nhau nhưng cùng thể hiện một phẩm chất: dùng lý luận để soi sáng hành động và để lý luận được kiểm nghiệm, sửa chữa bởi thực tiễn.

Trong dòng họ Đặng và trong lịch sử Việt Nam hiện đại, Đặng Xuân Khu – Trường Chinh là một nhân vật có tầm vóc đặc biệt. Ông bước ra từ một làng khoa bảng nhưng không chọn con đường công danh của nhà nho cũ; đi vào cách mạng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, trưởng thành trong nhà tù, đứng đầu Đảng khi vận mệnh dân tộc ở thời điểm hiểm nghèo và trở lại vị trí ấy khi đất nước cần một cuộc thay đổi căn bản.

Cuộc đời ông nhắc hậu thế rằng lòng trung thành với lý tưởng không loại trừ tinh thần tự phê bình; nguyên tắc không thể tách rời thực tiễn; và uy tín của người lãnh đạo không chỉ được đo bằng những quyết định đúng, mà còn bằng thái độ nhận trách nhiệm trước sai lầm. Trường Chinh có những đóng góp lớn, cũng đi qua những bài học đau xót. Chính sự đầy đủ ấy làm nên một chân dung lịch sử chân thực hơn, gần con người hơn và có sức gợi suy ngẫm lâu dài.

Từ căn nhà ở Hành Thiện đến chiến khu Việt Bắc, từ những trang bản thảo viết trong bí mật đến diễn đàn Đại hội VI, hành trình Đặng Xuân Khu kéo dài qua gần trọn thế kỷ bão táp. Ông đã sống đúng với bí danh mình lựa chọn: một cuộc trường chinh bền bỉ vì độc lập, thống nhất và con đường phát triển của đất nước.

Hà Nội, 21/9/2026

Đặng Vương Hưng

(Rút từ bộ sách nhiều tập "Danh nhân họ Đặng Việt Nam xưa và nay" đang tổ chức bản thảo. Kính mời các cao nhân trong và ngoài họ Đặng góp ý và bổ sung).

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Tài liệu tham khảo chính

1. Văn kiện Đảng Toàn tập, các tập liên quan giai đoạn 1939–1945, kháng chiến chống thực dân Pháp và Đại hội VI.

2. Trường Chinh, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; Kháng chiến nhất định thắng lợi và các tác phẩm tuyển chọn.

3. Các bài nghiên cứu của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về cuộc đời, sự nghiệp và tư duy Đổi mới của Trường Chinh.

4. Tư liệu của Quốc hội Việt Nam về Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh.

5. Các chuyên đề của Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh.