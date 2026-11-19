Ngày 19/11, Công an xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ T. M.C. (SN 1999, quê Đồng Nai) để xác minh làm rõ nguồn gốc số quân phục, công cụ, giấy tờ liên quan đến lực lượng CAND.

Số tang vật được phát hiện trong phòng của C.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra các phòng trọ, phòng lưu trú, tại nhà bà T.S. (SN 1975, ngụ ấp Phước Đông), Công an xã phát hiện trong phòng C. cất giữ nhiều đồ vật có dấu hiệu liên quan đến ngành công an. Những vật dụng được phát hiện gồm: quần, áo CAND; bộ quân hàm cấp thượng úy, ve hàm; 2 băng đỏ đeo tay ghi chữ “kiểm tra điều lệnh CAND” và “trực ban”.

Ngoài ra trong phòng C. còn có mũ kê-pi gắn huy hiệu CAND, bộ đàm, khóa còng số 8 mang ký hiệu KC và dòng chữ “Bộ Công an”, cùng giấy chứng minh phòng, chống tội phạm. Công an xã Tân Lân đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời đưa T.M.C. về trụ sở để làm rõ nguồn gốc và mục đích cất giữ số đồ vật trên.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, giấy tờ và công cụ chuyên dụng của lực lượng CAND. Khi phát hiện có đối tượng sử dụng, tàng trữ trang phục CAND bất thường, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.