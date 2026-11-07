Đang vớt rác nhặt được túi tiền, hai công nhân tìm trả khách Nhật

Ngày 7/11, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết hai công nhân Đặng Hải Anh và Nguyễn Thị Giang (Tổ duy trì 14, Xí nghiệp Thoát nước số 4) vừa phối hợp với lực lượng chức năng trao trả tài sản đánh rơi cho một người nước ngoài.

Lực lượng công an và công nhân bàn giao lại tài sản đánh rơi cho ông Yokoyama Masao tại Công an phường Giảng Võ.

Sự việc diễn ra trong ca làm việc duy trì mặt nước tại khu vực hồ Ngọc Khánh (phường Giảng Võ). Quá trình thu gom rác ven hồ, anh Hải Anh và chị Giang bất ngờ phát hiện một chiếc túi xách vô chủ nằm khuất trên bờ.

Đợi một lúc không thấy ai quay lại tìm, hai công nhân quyết định mở túi kiểm tra để tìm thông tin liên lạc. Bên trong túi chứa một lượng tiền mặt, nhiều vật dụng cá nhân có giá trị và một cuốn hộ chiếu mang quốc tịch Nhật Bản.

Xác định đây là giấy tờ tùy thân quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và lưu trú của khách quốc tế, hai công nhân đã báo cáo sự việc lên ban lãnh đạo xí nghiệp. Ngay sau đó, anh Hải Anh và chị Giang trực tiếp mang chiếc túi cùng toàn bộ tài sản đến trụ sở Công an phường Giảng Võ để trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân.

Từ cuốn hộ chiếu và các biện pháp rà soát, Công an phường Giảng Võ nhanh chóng xác minh được lịch trình lưu trú của người đánh rơi. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được chủ nhân chiếc túi xách là ông Yokoyama Masao, một du khách Nhật Bản.

Ngay trong ngày, ông Yokoyama Masao đã được mời đến trụ sở Công an phường Giảng Võ. Tại đây, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, hai công nhân thoát nước đã trực tiếp trao trả lại chiếc túi xách.

Nhận lại nguyên vẹn toàn bộ tài sản cùng giấy tờ, nam du khách Nhật Bản bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng chức năng cùng hai công nhân.

Việc anh Hải Anh và chị Giang nhanh chóng trình báo không chỉ thể hiện sự trung thực, mà còn giúp du khách tránh được những rắc rối phát sinh về thủ tục lãnh sự khi mất hộ chiếu nơi đất khách. Hành động thiết thực này cũng góp phần giữ gìn hình ảnh an toàn, thân thiện của người lao động Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.