Đảng viên Vĩnh Thạnh Trung gần dân, sát việc

Đại diện Chi bộ ấp Mỹ Trung đến thăm hỏi đời sống gia đình ông Đoàn Văn Triệt.

Theo chân Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Trung Nguyễn Văn Lâm đến trao quà dịp Tết Trung thu cho trẻ em khuyết tật trong một buổi sáng mưa dầm, chúng tôi hiểu thêm phần nào tinh thần cống hiến của đảng viên cơ sở. Đoàn đến thăm em Đoàn Trung Tín là trẻ khuyết tật trong ấp. Căn nhà của gia đình nằm sâu trong vườn, muốn đến phải đi qua con đường hẹp, sình lầy.

Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết: “Đảng viên cơ sở vốn gần dân nên hiểu dân. Hộ nào khó khăn, hoàn cảnh ra sao chúng tôi đều biết. Có chế độ, chính sách chúng tôi đều cố gắng đảm bảo thực hiện cho người dân. Trường hợp của em Tín, hoàn cảnh đáng thương lắm”.

Tín sống cùng mẹ có bệnh lý liên quan đến thần kinh và ông bà nội tuổi cao lại bệnh tai biến. Ông Đoàn Văn Triệt (ông nội em Tín) cho biết gia đình luôn được Chi bộ, ban lãnh đạo ấp Mỹ Trung quan tâm, chăm lo để duy trì cuộc sống. “Mấy chú lãnh đạo ấp hay ghé thăm, trao tiền bảo trợ xã hội rồi còn cho gạo thường xuyên nên gia đình đỡ phần khó khăn”, ông Triệt nói.

Chi bộ, ban lãnh đạo ấp Mỹ Trung đã vận động nguồn lực tương đương 30 triệu đồng để hỗ trợ trẻ em mồ côi, tàn tật dịp Tết Trung thu này với phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, bánh trung thu và 5kg gạo/em. Ban lãnh đạo ấp Mỹ Trung còn hỗ trợ 5kg gạo cho 30 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

“Trong nhiều mặt công tác thì an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi. Ấp còn 7 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo và nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi phải liên tục vận động nguồn lực hỗ trợ để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn”, ông Lâm cho biết.

Đồng hành cùng chuyến đi, chị Phạm Dương Ái Duy - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Trung cho biết chị luôn góp sức chăm lo tốt cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. “Trách nhiệm của cán bộ Mặt trận là lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng và đồng hành cùng người dân. Tôi luôn xem đó là việc nên làm và phải làm dù công tác ở vị trí nào”, chị Duy nói.

Đại diện Chi bộ ấp Mỹ Trung trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không chỉ chăm lo an sinh xã hội, Chi bộ ấp Mỹ Trung còn vận động người dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tham gia các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nhất là sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Chi bộ ấp phối hợp với các ngành chuyên môn cấp xã vận động nông dân nhân rộng mô hình trồng lúa chất lượng cao.

Đến nay, vận động triển khai khoảng 42/50ha, đạt hơn 80% chỉ tiêu được giao. Các hộ dân sở hữu diện tích đất lớn từ 50 - 70 công đều hưởng ứng tích cực. Đối với các hộ canh tác manh mún, chi bộ tiếp tục tổ chức hội thảo, tuyên truyền để người dân chuyển đổi đồng bộ trong thời gian tới.

Chi bộ, ban lãnh đạo ấp Mỹ Trung vận động nông dân phát triển mô hình nuôi cá lóc giống cung cấp cho thị trường. Hiện nông dân trong ấp phát triển vùng nuôi cá lóc giống với diện tích khoảng 70ha. Mỗi hộ dân có diện tích nuôi khoảng 2 - 5 công đất quay vòng 5 - 7 đợt nuôi/năm, mỗi đợt xuất bán 2 - 4 tấn cá giống. Giá cá giống hơn 70.000 đồng/kg thì nông dân lợi nhuận khá.

Dù đạt được những kết quả tích cực, đảng viên trong Chi bộ ấp Mỹ Trung vẫn gặp khó về điều kiện làm việc, nhất là hạn chế trong quá trình chuyển đổi số. Chi bộ phân công hai đảng viên trẻ có kỹ năng công nghệ tốt để hướng dẫn thao tác cụ thể trên điện thoại thông minh cho đảng viên cao tuổi.

Nhờ sự kiên trì này, Chi bộ ấp từng bước giúp đảng viên nâng cao kỹ năng công nghệ số, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. “Chúng tôi phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của đảng viên ở cơ sở. Mỗi người luôn ý thức phải phục vụ người dân tốt nhất bởi sự hài lòng, ủng hộ, niềm tin của người dân là thước đo đánh giá kết quả nhiệm vụ của chúng tôi”, ông Lâm nói.