Đảng viên trước vận hội phát triển kinh tế tư nhân

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc tạo điều kiện, khuyến khích đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân không chỉ mở ra cơ hội phát huy năng lực, sức sáng tạo mà còn đòi hỏi mỗi người phải nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ.

Vậy những quy định mới mang lại cơ hội, động lực và đặt ra thách thức gì đối với đội ngũ đảng viên, nhất là những người đang công tác trong khu vực công? Mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định tư tưởng và hành động như thế nào để vừa phát huy vai trò trong phát triển kinh tế tư nhân, vừa bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng? Sau đây là cuộc trao đổi với GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam.