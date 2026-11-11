Đảng viên trẻ tiên phong từ những việc làm thiết thực

Anh Phạm Tiến Đạt, Phó Giám đốc Hợp tác xã Chè Thịnh An tham gia phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, theo hướng hữu cơ, với tổng diện tích hơn 70ha.

Năm 2015, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Phạm Tiến Đạt trở về quê hương, bắt đầu lập nghiệp từ cây chè. Năm 2024, anh thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Văn Lăng, với 21 thành viên, tập trung xây dựng vùng chè VietGAP rộng hơn 20ha, tại xóm Tân Thành, xã Văn Lăng.

Hiện nay, trên cương vị Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Văn Lăng và Phó Giám đốc Hợp tác xã Chè Thịnh An, anh tiếp tục tham gia phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, theo hướng hữu cơ, với tổng diện tích hơn 70ha. Cùng với việc đưa máy móc hiện đại vào các công đoạn sao, vò chè, anh Đạt còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhờ đó, các sản phẩm chè đinh, chè tôm nõn của địa phương được đóng gói, dán tem nhãn, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ trên cả nước. Ngoài ra, anh tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, hình thành tổ kinh tế; đồng thời cùng nhau livestream giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm như chè, gà, mật ong. Qua đó, đoàn viên, thanh niên có thêm cơ hội phát triển kinh tế, tăng thu nhập và gắn bó hơn với hoạt động Đoàn.

Ghi nhận những nỗ lực trong công tác và phát triển kinh tế, năm 2025, anh Đạt được kết nạp Đảng; được trao Giải thưởng Lương Định Của. Năm 2026, anh vinh dự đại diện tuổi trẻ Thái Nguyên tham gia đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ.

Ý tưởng bán hàng nông sản của chị Nguyễn Thị Hương Trà vừa quảng bá thế mạnh địa phương vừa thu được quỹ hoạt động cho Chi đoàn Trường Tiểu học số 1 Đồng Hỷ.

Nếu anh Phạm Tiến Đạt lựa chọn phát triển kinh tế để tập hợp, đồng hành cùng thanh niên thì chị Nguyễn Thị Hương Trà, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Đồng Hỷ 1, lại có cách làm gần gũi, sáng tạo nhằm tạo nguồn lực cho các hoạt động Đoàn, đó là bán hàng gây quỹ.

Hơn hai năm qua, chị Trà cùng đoàn viên trong Trường kết nối với phụ huynh và người dân địa phương, thu gom các mặt hàng nông sản như chè, măng, miến... để bán gây quỹ, thu về gần 20 triệu đồng.

Phần lớn số tiền này được Chi đoàn sử dụng để trao học bổng, quần áo và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài Nhà trường. Hoạt động cũng tạo môi trường để đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay sẻ chia với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực.

Với những cách làm thiết thực trong công tác Đoàn, đặc biệt là hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Thị Hương Trà được tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Theo anh Lương Ngọc Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đồng Hỷ, anh Phạm Tiến Đạt và chị Nguyễn Thị Hương Trà là những cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ tiêu biểu của địa phương. Mỗi người có cách làm riêng nhưng đều thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm; biết phát huy vai trò cá nhân, đồng thời tập hợp đoàn viên cùng tham gia các hoạt động chung vì cộng đồng.

Từ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên, thanh niên đến tổ chức các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho học sinh khó khăn, cho thấy vai trò của đảng viên trẻ không chỉ thể hiện ở tinh thần gương mẫu mà còn được khẳng định bằng hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.