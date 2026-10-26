Đảng viên trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với tinh thần tiên phong, bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ số, đội ngũ đảng viên trẻ tại các địa phương đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực đến người dân và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuối tháng 9/2026, chị Nguyễn Thị Mai Linh - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Cốc San cùng các cộng sự vinh dự đoạt giải C thể loại đồ họa tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo của nhóm tác giả mà còn cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Chị Nguyễn Thị Mai Linh nhận giải C thể loại đồ họa tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.

Tác phẩm “Nguyên tắc 5Đ - Thanh niên tiên phong trong truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công tác tuyên truyền trên không gian mạng, đồng thời đề xuất nguyên tắc 5Đ gồm: “Tính Đảng - Tính Đoàn - Tính đúng đắn - Tính đồng đẳng - Tính đẹp”. Đây là những tiêu chí nhằm định hướng việc xây dựng các sản phẩm truyền thông số bảo đảm tính chính trị, tính chính xác, gần gũi với giới trẻ và có sức lan tỏa tích cực.

Điểm nổi bật của tác phẩm là tính thực tiễn, khả năng vận dụng vào hoạt động truyền thông tại cơ sở. Từ những yêu cầu mang tính lý luận, nhóm tác giả cụ thể hóa thành các nguyên tắc ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, có thể áp dụng trong xây dựng nội dung số, quản lý và phát triển các trang thông tin, fanpage của tổ chức đảng, đoàn thanh niên và các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, tích cực đấu tranh hiệu quả với các thông tin sai trái, xuyên tạc.

Là đảng viên trẻ, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, trong những năm qua, chị Nguyễn Thị Mai Linh luôn tích cực nghiên cứu lý luận, tham gia và đoạt giải tại cuộc thi chính luận do các cấp, các ngành tổ chức. Với chị, mỗi cuộc thi không chỉ là dịp thể hiện khả năng nghiên cứu, sáng tạo mà còn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức và chuyển hóa kiến thức thành hành động cụ thể.

Bà Giàng Thị Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cốc San cho biết: "Đội ngũ đảng viên trẻ trên địa bàn xã là lực lượng nòng cốt, xung kích, giữ vai trò quan trọng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở địa phương. Các đảng viên trẻ tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc trong việc lan tỏa thông tin chính thống, nhân văn, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến gần với người dân. Đồng thời, đội ngũ này tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, hưởng ứng các cuộc thi để trau dồi, nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng viên Nguyễn Thị Mai Linh luôn tích cực nghiên cứu lý luận, tham gia và đoạt giải tại cuộc thi chính luận do các cấp, các ngành tổ chức.

Còn tại xã Xuân Quang, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đảng viên trẻ đang ngày càng phát huy vai trò của bản thân, chủ động đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các hoạt động ở thôn, bản.

Sinh năm 1997, anh Ngô Hoàng Hiệp là trưởng thôn trẻ tuổi nhất của xã Xuân Quang, đồng thời anh cũng là Phó Bí thư Chi bộ thôn Làng Bông. Trong công việc, anh thường xuyên gần gũi, nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tại thời điểm chúng tôi tìm gặp, anh Hiệp đang tích cực tham gia công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Phát huy lợi thế tuổi trẻ và sự gần gũi với thanh niên, anh tích cực tuyên truyền, vận động các bạn trẻ hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ quân sự của công dân, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đảng viên Ngô Hoàng Hiệp, thôn Làng Bông, xã Xuân Quang thường xuyên gần gũi, nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Bên cạnh đó, anh Hiệp tích cực tham gia các cuộc thi chính luận, cuộc thi trực tuyến do các cấp, ngành phát động. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, anh lựa chọn nội dung, cách thức tuyên truyền phù hợp để giúp đảng viên và người dân nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu, độc, những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khuyến khích mọi người tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống.

Với địa bàn rộng, đông dân cư và nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, địa phương luôn xác định vai trò quan trọng của đội ngũ đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không chỉ tích cực lan tỏa thông tin chính thống, đội ngũ này còn nêu gương trong các phong trào, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Bà Thào Thị Mỷ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Quang

Mỗi đảng viên trẻ với vị trí công tác, năng lực và cách làm phù hợp đang góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với Nhân dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những thông tin sai trái. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.