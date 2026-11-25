Ở thôn 1 Vàn, xã Phúc Lợi, đảng viên trẻ Thiều Ngọc (sinh năm 1994) được nhiều người biết đến bởi sự năng động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Gắn bó với cây quế từ năm 2013, anh từng bước gây dựng mô hình kinh tế rừng hiệu quả trên chính mảnh đất quê hương. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con cùng sản xuất, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên tại cơ sở.

Sau hơn một thập kỷ kiên trì gây dựng, đến nay gia đình anh Ngọc đã phát triển hơn 20 ha rừng, trong đó khoảng 80% diện tích trồng quế. Nhiều đồi quế trồng 12 - 13 năm đã bước vào kỳ khai thác. Mô hình mang lại thu nhập gần 500 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho người dân trong thôn.

Sự năng động, trách nhiệm của anh Ngọc cũng được bà con trong thôn ghi nhận. Ông Phùng Văn Tuấn, người có uy tín ở thôn 1 Vàn cho biết: “Anh Ngọc là người chịu khó, mạnh dạn phát triển kinh tế và có tinh thần trách nhiệm với bà con. Điều đáng quý, anh còn chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế hiệu quả để các hộ cùng phát triển. Đảng viên làm trước, làm tốt thì người dân mới tin tưởng, học tập và làm theo”.

Tinh thần học tập và thực hành theo Bác còn được các đảng viên xã Phúc Lợi cụ thể hóa bằng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Với anh Nông Văn Tuân, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã, điều đó thể hiện qua sự chủ động, tận tụy trong công việc, nhất là khi tham gia chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Được giao thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên, anh Tuân tích cực nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin lên hệ thống điện tử. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác trong từng thao tác, bởi chất lượng dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý, khai thác hồ sơ sau này. Với tinh thần trách nhiệm cao, anh cùng đồng nghiệp nỗ lực hoàn thành các bước xử lý, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Đến nay, trên 70% dữ liệu hồ sơ đảng viên của xã đã được hệ thống phần mềm của Trung ương và tỉnh ghi nhận.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh Tuân còn chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức, tìm cách nâng cao hiệu quả công việc. Đối với anh, học tập và thực hành theo Bác không phải yêu cầu tách rời mà luôn gắn liền với ý thức tự rèn luyện, trách nhiệm của người đảng viên trong thực thi công vụ.

“Là đảng viên trẻ, chúng tôi luôn xác định phải không ngừng học hỏi và vận dụng kiến thức vào thực tế công việc. Bên cạnh nghiên cứu văn bản hướng dẫn, tôi còn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những công việc chưa giải quyết xong, chúng tôi tiếp tục làm ngoài giờ, cố gắng bảo đảm tiến độ và chất lượng” - anh Tuân chia sẻ.

Hiện Đảng bộ xã Phúc Lợi có 688 đảng viên, trong đó đội ngũ đảng viên trẻ chiếm khoảng 10%. Xác định đây là lực lượng có sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và khả năng tiếp cận những phương thức làm việc mới, Đảng ủy xã chú trọng tạo điều kiện để đảng viên trẻ phát huy năng lực, sở trường, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Phúc Lợi chú trọng chuyển nhận thức thành hành động, gắn việc học tập với thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, tinh thần nêu gương không chỉ thể hiện ở ý thức chấp hành chủ trương, nghị quyết mà còn phải được khẳng định bằng thái độ làm việc, trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao và những đóng góp thiết thực cho Nhân dân.

Để phát huy vai trò của đảng viên trẻ, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ quan tâm phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng người; khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, nhất là trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Qua thực tiễn công tác, mỗi đảng viên có thêm điều kiện rèn luyện, nâng cao năng lực, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Trung Chinh - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi cho biết: Xác định việc học tập và thực hành theo Bác phải được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ chú trọng phân công nhiệm vụ để đảng viên trẻ phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu, ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy lợi thế của tuổi trẻ trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân thông qua các nền tảng số, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay xã Phúc Lợi đã có 21/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2026. Trong kết quả chung ấy có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó nhiều đảng viên trẻ đã chủ động đảm nhận công việc, phát huy vai trò nêu gương, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương. Khi mỗi đảng viên chủ động nhận việc, nỗ lực hoàn thành và lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, tinh thần học tập và thực hành theo Bác sẽ ngày càng có sức lan tỏa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay tại cơ sở.