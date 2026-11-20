Đảng viên Lô Văn Đoàn, xóm Ba Quà, xã Văn Hán, mở xưởng ván bóc rộng hơn 8.000m², thu mua gỗ của người dân trong và ngoài địa phương.

Xóm Ba Quà hiện có gần 190 hộ với hơn 800 nhân khẩu, trong đó trên 70% là đồng bào dân tộc Nùng. Những năm qua, phát huy lợi thế đất đồi, người dân tập trung phát triển cây chè và trồng rừng, từng bước hình thành hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương.

Đến nay, toàn xóm có hơn 70ha chè và trên 400ha rừng. Ở Ba Quà, tinh thần tiên phong của người đảng viên được thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực với đời sống nhân dân. Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu 2 tấm gương đảng viên tiêu biểu.

Là Bí thư Chi bộ xóm, anh Lô Văn Đoàn, người dân tộc Nùng, luôn xác định muốn vận động bà con thì trước hết bản thân và gia đình phải gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế.

Anh Đoàn bày tỏ quan điểm với chúng tôi: "Cán bộ muốn vận động nhân dân thì trước hết phải làm được việc, để bà con thấy hiệu quả rồi mới nói đến chuyện làm theo". Từ suy nghĩ đó, gia đình anh đã cải tạo, trồng mới hơn 3 sào chè bằng giống mới, áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại.

Không chỉ phát triển sản xuất nông nghiệp, anh còn mạnh dạn đầu tư xưởng ván bóc rộng hơn 8.000m2², thu mua gỗ của người dân trong và ngoài địa phương. Cơ sở duy trì việc làm thường xuyên cho 4-5 lao động, với mức thu nhập từ 200-500 nghìn đồng/người/ngày.

Ông Vũ Ngọc Toàn, Trưởng xóm Ba Quà, nhận xét: Anh Đoàn là đảng viên trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm. Điều khiến người dân tin tưởng không chỉ là những lời vận động mà còn ở sự tận tâm với công việc chung và hiệu quả thực tế từ mô hình kinh tế của gia đình anh.

Vợ chồng ông Lâm Văn Dũng đóng gói chè chuẩn bị giao cho khách hàng.

Cũng phát huy lợi thế sản xuất của địa phương, ông Lâm Văn Dũng, đảng viên Chi bộ xóm Ba Quà, đã từng bước gây dựng cơ nghiệp trên chính quê hương mình. Gia đình ông có 1ha chè. Không dừng lại ở phát triển kinh tế hộ, ông còn thành lập Hợp tác xã Chè Văn Hán, vận động các hộ dân tham gia liên kết sản xuất, cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Tham quan cơ sở chế biến chè của ông Dũng, chúng tôi nhận thấy hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đã được đầu tư khá đồng bộ. Từ khâu chế biến đến tổ chức sản xuất, ông đều chú trọng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Dũng chia sẻ: Tôi luôn chủ động tìm hiểu, phát huy thế mạnh của địa phương, trong đó có trồng chè và rừng. Thông qua Hợp tác xã, tôi mong muốn liên kết được nhiều hộ dân trong xóm, xã, cùng trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau phát triển sản xuất.

Mỗi người lựa chọn một hướng đi, cách làm riêng, song đều có điểm chung là vừa chú trọng phát triển kinh tế gia đình, vừa quan tâm tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho những người xung quanh. Những việc làm thiết thực ấy cũng là cách vận động hiệu quả nhất, bởi sức thuyết phục không nằm ở lời nói mà được chứng minh bằng hành động cụ thể.