Đảng viên tiên phong phát triển kinh tế nông thôn

Nỗ lực vươn lên trên “đất quê”

Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Quản lý đất đai, năm 2012, Nguyễn Văn Luật (sinh năm 1990), về làm cán bộ địa chính ở xã Châu Thành huyện Quỳ Hợp - nay là xã Quỳ Hợp. 3 năm sau, anh Luật nhận thấy cơ hội phát triển kinh tế hộ bền vững từ chăn nuôi, nên nghỉ việc ở xã về cùng vợ mở mô hình chăn nuôi gà hàng hóa.

Thời điểm đó (2015), anh Luật đi tìm hiểu nhiều mô hình và học hỏi kỹ thuật, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi. Thuận lợi nữa là vợ anh tốt nghiệp chuyên ngành thú y và nhờ vòng quay của mỗi lứa gà ngắn nên mô hình của vợ anh Luật nhanh chóng đem lại hiệu quả kinh tế. Cũng năm đó, anh Luật được chi bộ xóm Tiến Thành, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (cũ) nay là xã Quỳ Hợp, kết nạp vào đảng.

Đảng viên Nguyễn Văn Luật (bên phải) trao đổi với các thành viên HTX về kỹ thuật chăm sóc gà. Ảnh: Sơn Nguyễn

Khí thế đảng viên trẻ thôi thúc Nguyễn Văn Luật đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Bằng sự năng động, chỉ 3 năm sau (2018), anh Nguyễn Văn Luật cùng liên kết thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Quỳ Hợp, chuyên chăn nuôi, dịch vụ. Anh cùng các thành viên HTX “ngược xuôi” liên kết tìm hướng đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi. Đến nay, mô hình chăn nuôi gà của 17 thành viên HTX Nông nghiệp Quỳ Hợp trở thành một trong những điểm sáng phát triển kinh tế trên địa bàn. Tháng 10 năm 2024, Chi bộ đảng HTX Nông nghiệp Quỳ Hợp được thành lập, đồng chí Nguyễn Văn Luật được chỉ định làm Bí thư chi bộ với 6 đảng viên.

Để duy trì mô hình chăn nuôi gà hàng hóa bền vững trong hơn 10 năm nay, anh Nguyễn Văn Luật cùng các thành viên HTX chú trọng khâu kỹ thuật chăm sóc, đảm bảo chất lượng gà thịt tốt, cung cấp sản phẩm cho nhiều bếp ăn tập thể ở Quỳ Hợp và các cửa hàng nông sản sạch ở các phường trung tâm vùng đô thị Vinh.

Năm 2021, anh Luật còn mở thêm Cửa hàng Thực phẩm sạch tại xóm Hợp Tiến để bán hàng và trưng bày các sản phẩm OCOP trong vùng và cả nước. Năm 2021 và 2022, trứng gà cùng gà thịt của gia đình anh Luật được chứng nhận là sản phẩm OCOP. Hiện nay, bình quân mỗi tháng, HTX Nông nghiệp Quỳ Hợp do anh Nguyễn Văn Luật làm Giám đốc xuất ra thị trường trên 2 tấn gà thịt. Riêng gia đình anh duy trì ổn định đàn gà 2.000 - 3.000 con.

Để chăn nuôi đạt hiệu quả cao, đảng viên Nguyễn Văn Luật (bên trái) cho biết, kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch có vai trò quan trọng quyết định. Ảnh: Văn Nguyễn

Anh Luật chia sẻ, quy mô chăn nuôi được các thành viên HTX tính toán phù hợp từng giai đoạn. Có những thời điểm, mỗi tháng HTX xuất hơn 10 tấn gà thịt, nhưng thị trường ngày càng có nhiều cạnh tranh. Trước thực tế đó, HTX càng phải chú trọng nâng chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín, tăng cường quảng bá để giữ vững thị trường tiêu thụ.

“Rất nhiều người cùng trang lứa ra Bắc, vào Nam để làm ăn. Còn tôi chọn ở lại quê hương càng phải nỗ lực phát triển kinh tế ổn định. Mô hình trước tiên đem lại thu nhập cho chính bản thân và gia đình, sau đó cùng các anh chị em khác trên địa bàn liên kết để phát triển bền vững” - đảng viên Nguyễn Văn Luật chia sẻ.

Cũng tại Quỳ Hợp, đảng viên Vi Quán Ba ở xóm Châu Quang nổi bật với lĩnh vực sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Ba được địa phương giới thiệu đi học nghề đá mỹ nghệ ở Đà Nẵng. 3 năm sau anh trở về Quỳ Hợp phát triển nghề đá mỹ nghệ. Đến nay, anh làm chủ 2 xưởng dịch vụ, chế tác đá, giải quyết việc làm cho trên 10 lao động và nhiều lao động thời vụ khác.

Toàn cảnh Cụm Công nghiệp Châu Hồng, xã Quỳ Hợp, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp chế tác, xuất khẩu đá. Ảnh tư liệu: P.V

“Nghề đá mỹ nghệ cũng nhiều thăng trầm lắm. Có những giai đoạn thực sự khó khăn trong tiêu thụ. Nhưng nhờ thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng dịch vụ nên xưởng của tôi phát triển ổn định. Quá trình điều hành phát triển mô hình, tôi luôn sát cánh cùng anh em công nhân, vừa động viên chia sẻ, vừa theo sát tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mình là đảng viên nên mọi chuyện càng phải nỗ lực, gương mẫu và quan hệ tốt với tất cả anh em lao động, quần chúng nhân dân…” - anh Vi Quán Ba cho biết.

Đầu tháng 10/2026, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tôn vinh những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong 130 mô hình cấp tỉnh được tôn vinh, có 31 mô hình của đảng viên là hội viên hội nông dân.

Ở khu vực nông thôn, việc phát triển kinh tế hàng hóa có những chuyển biến tích cực trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, tại một số địa bàn, việc “trồng cây gì, nuôi con gì ?” cho đến nay vẫn là câu hỏi cần giải đáp từ nhiều phía. Nguyên do không phải do bà con nông dân không sản xuất, chăn nuôi được mà “nút thắt” chính là đầu ra của sản phẩm. Chính vì thế, những mô hình tiên phong, thành công của đảng viên càng có ý nghĩa khích lệ bà con nông dân nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.

Với suy nghĩ đó, hiện nay, khi tỉnh đang có chủ trương khuyến khích phát triển vùng dứa nguyên liệu, đồng chí Võ Văn Sơn - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thanh Ngọc 3, xã Đại Đồng đã tiên phong chuyển toàn bộ diện tích 0,8 ha trồng keo sang trồng dứa. Hiện cây dứa phát triển tốt, kỳ vọng vụ thu hoạch đầu tiên năng suất cao. Đồng chí Võ Văn Sơn chia sẻ: “Trồng dứa hàng hóa có nhiều công đoạn lắm, từ xuống giống, chăm sóc, bó cây, ra quả, theo dõi từng thời kỳ sau khi ra quả và thu hoạch. Bản thân tôi phải học hỏi để nắm chắc kỹ thuật, vừa để làm cho gia đình mình, vừa cùng các hộ khác phát triển kinh tế. Hiện toàn thôn có nhiều hộ trồng trên 4 ha dứa hàng hóa”.

Mô hình trồng dứa hàng hóa được hình thành ở thôn Thanh Ngọc 3, xã Đại Đồng. Trong ảnh, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thanh Ngọc 3 Võ Văn Sơn cùng bà con kiểm tra lứa dứa đầu tiên trên địa bàn. Ảnh: Xuân Hải

Đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển ở cơ sở

Phát triển kinh tế ở địa bàn nông thôn đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hàng hóa, dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang tạo ra sự phát triển đa chiều cho nông thôn. Quá trình đó, sự tiên phong trong phát triển kinh tế của mỗi đảng viên là lực đẩy rất quan trọng.

Qua thống kê tại nhiều địa phương cho thấy, những năm gần đây, đa số đảng viên vùng nông thôn đã nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, vì thế số hộ đảng viên là hộ nghèo giảm dần, một số địa phương không còn đảng viên thuộc diện hộ nghèo và rất nhiều gia đình đảng viên là hộ khá, giàu.

Tại xã Đông Hiếu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của vùng quê có nhiều nông, lâm trường trước đây, bà con nông dân năng động phát triển kinh tế hộ theo hướng hàng hóa. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm rõ rệt. Theo đồng chí Cao Thị Kim Uyên - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đông Hiếu, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã hiện còn khoảng 0,77% và không có đảng viên nào thuộc diện hộ nghèo.

Đảng viên Nguyễn Diệu Thúy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dược liệu Phủ Quỳ trong hoạt động giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Cao Uyên

Rất nhiều đảng viên vươn lên phát triển kinh tế khá, giàu và giải quyết nhiều việc làm cho lao động từ nền tảng nông nghiệp, nông thôn. Điển hình đảng viên Nguyễn Diệu Thúy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dược liệu Phủ Quỳ, phát triển sản xuất, chế biến dược liệu, giải quyết việc làm cho 30 lao động trên địa bàn xã. Đồng chí còn tích cực đóng góp các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

“Những mô hình của đảng viên như vậy thực sự khẳng định sự soi chiếu về định hướng, trách nhiệm tiên phong và hiệu quả kinh tế của cá nhân các đảng viên cũng như vai trò dẫn dắt của Đảng ở cơ sở”, đồng chí Cao Thị Kim Uyên - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đông Hiếu chia sẻ.

Hoạt động của HTX Dược liệu Phủ Quỳ do đảng viên Nguyễn Diệu Thúy làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc thu hút 30 lao động địa phương. Ảnh: Cao Uyên

Trong các phong trào ở nông thôn, nhất là phát triển kinh tế, ngày càng có nhiều mô hình thành công từ sự năng động của nông dân. Quá trình đó, sự định hướng, gợi mở của tổ chức Đảng là nền tảng tinh thần quan trọng. Nói về vấn đề này, đồng chí Trình Văn Nhã - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng nêu thực tế từ địa phương: “Đối với mỗi đảng viên, bên cạnh trách nhiệm tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng khối đoàn kết, gắn bó ở cơ sở, việc phát triển kinh tế bền vững thể hiện tinh thần tiên phong “làm cho dân thấy, nói dân nghe”. Hiện trên địa bàn xã Đại Đồng không còn đảng viên nào là hộ nghèo. Những mô hình thành công, làm giàu chính đáng đảng viên ở cơ sở được Đảng bộ xã, các chi bộ biểu dương, lấy đó làm minh chứng sinh động cho quá trình tuyên truyền, khuyến khích nông dân phát triển kinh tế”.

Trong tổng số 206.974 đảng viên toàn tỉnh Nghệ An, có 47.751 đảng viên trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp. Đó là đội ngũ nòng cốt quan trọng, góp sức cùng các tổ chức đảng thúc đẩy các phong trào ở cơ sở, trong đó phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát mô hình trồng bí xanh chất lượng cao tại xã Đại Đồng. Ảnh: T.L

Những mô hình kinh tế khá giàu của đảng viên ở nông thôn còn là kết quả của quá trình thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW (2006) của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Với quy định này, đảng viên được làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô, phải gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước và quy định cụ thể của Ban Chấp hành Trung ương. Quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho những đảng viên có vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh yên tâm phát huy nguồn lực, năng lực để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

Qua các kỳ đại hội của Đảng, kinh tế tư nhân và đảng viên làm kinh tế tư nhân luôn được bổ sung các cơ chế khuyến khích. Hội nghị Trung ương lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa diễn ra trong tháng 10/2026 cũng dành thời gian để cho ý kiến về quy định đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân). Trung ương thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, từ "cho phép" sang "khuyến khích, tạo điều kiện" để đảng viên làm giàu chính đáng. Những nội dung đó gắn Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế tư nhân là bước phát triển tư duy đột phá, tạo động lực quan trọng để nền kinh tế quốc gia phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh xã Quỳnh Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: Tư liệu