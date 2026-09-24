Đảng viên tiên phong phát triển kinh tế

Đảng viên đi trước

Tại thôn Lùng Thiền, xã Minh Tân, đảng viên Lý Sào Sơn, sinh năm 1971, dân tộc Dao là đảng viên gương mẫu trong lao động sản xuất. Trước đây gia đình anh từng thuộc diện đặc biệt khó khăn, cuộc sống quanh năm chỉ trông vào vài nương ngô. Trăn trở trước cái nghèo đeo bám, anh mạnh dạn chuyển hướng phát triển kinh tế rừng. Từ vài diện tích nhỏ ban đầu, đến nay gia đình anh đã có hơn 8 ha rừng mỡ, quế, keo, bạch đàn; đồng thời thuê thêm 3 ha đất để mở rộng diện tích trồng quế và bạch đàn. Chỉ tính riêng năm 2025, gia đình anh khai thác 4 ha rừng mỡ, thu gần 1 tỷ đồng. Sau khai thác, anh tiếp tục trồng mới để duy trì nguồn thu lâu dài. “Thay đổi cách nghĩ, cách làm vừa giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, vừa làm gương cho bà con tin và làm theo", anh Sơn chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Kiên Đài tham gia livestream góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đồng chí Vi Quang Ngọc, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Không chỉ mạnh dạn, năng động trong chuyển đổi phương thức sản xuất, vươn lên làm giàu mà đảng viên Lý Sào Sơn còn được đánh giá cao ở tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống, ngày công và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân. Từ hiệu quả mô hình của gia đình ông Sơn, nhiều người dân trong thôn có thêm niềm tin để học tập, làm theo, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế.

Nhận thấy tiềm năng, giá trị giống lúa đặc sản bản địa, đảng viên Hoàng Văn Bình, thôn Nặm Lương, xã Phù Lưu đã triển khai gieo trồng giống lúa này trên 5 sào đất của gia đình. Mô hình cho năng suất khoảng 2,5 - 2,8 tạ thóc khô mỗi sào; với giá 20.000 - 25.000 đồng/kg thóc, 35.000 - 40.000 đồng/kg gạo, cao gấp đôi so với các giống lúa phổ thông. Hiệu quả kinh tế rõ nét đã thu hút nhiều hộ dân đến học hỏi, làm theo. Đến nay, diện tích trồng giống lúa đặc sản bản địa của thôn đã mở rộng lên hơn 10 ha, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với bảo tồn giống lúa truyền thống của địa phương. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả của các đảng viên được nhân rộng đã góp phần nâng cao thu nhập, giảm số hộ nghèo của thôn hiện nay xuống còn 11 hộ.

Tập thể nêu gương

Xã Lũng Cú có 37 thôn với 16 thôn biên giới, dân số chủ yếu là đồng bào Mông, chiếm 92,7%. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Lũng Cú lựa chọn những diện tích cụ thể để xây dựng mô hình điểm, lấy cán bộ, đảng viên làm lực lượng tiên phong. Trong đó, mỗi chi bộ, cơ quan và một số cán bộ, đảng viên nhận phần việc, trực tiếp xuống cơ sở, “cầm tay chỉ việc” cho người dân. Trong năm 2026, xã xây dựng 12 mô hình phát triển kinh tế điểm với tổng diện tích 17,5 ha. Các chi bộ, cơ quan đảm nhận gần 13 ha; 4 cán bộ, đảng viên tiên phong thực hiện 4,5 ha mô hình mẫu.

Mô hình trồng lạc mang lại hiệu quả cao của xã Lũng Cú.

Đồng chí Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho biết: Mô hình được triển khai để nghị quyết và chủ trương phát triển kinh tế không dừng lại trên giấy hay trong các cuộc họp. Khi cán bộ, đảng viên trực tiếp bắt tay vào sản xuất, người dân có thể tận mắt quan sát, học hỏi và cân nhắc trước khi quyết định mở rộng diện tích. Đến nay, từ những mô hình ban đầu, Lũng Cú đã chuyển đổi gần 150 ha đất trồng ngô năng suất thấp và đất hoang hóa sang những loại cây có giá trị cao hơn. Địa phương cũng huy động gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các mô hình, đồng thời ký kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp trong tỉnh. Cùng với hỗ trợ giống, vật tư, cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình sinh trưởng để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh. Từ đó, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất của người dân vùng cao.

Tại xã Kiên Đài, “Phiên chợ quê - chợ số” được tổ chức với đa dạng các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản do người dân địa phương sản xuất. Đặc biệt, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, tại phiên chợ số, cán bộ, đảng viên đã trực tiếp cùng với hộ dân trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ và quảng bá những sản phẩm đặc trưng của xã. Đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; livestream giới thiệu các sản phẩm và không gian phiên chợ trên các nền tảng số của địa phương. Qua đó, không chỉ góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương, phiên chợ còn tạo chuyển biến trong nhận thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh và ứng dụng công nghệ số của người dân, từng bước đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với thị trường.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, những cách làm mới đang dần tạo chuyển biến trong tư duy sản xuất của người dân. Mỗi mô hình hiệu quả không chỉ mang lại thu nhập mà còn trở thành minh chứng để bà con tin, học và làm theo. Khi chủ trương được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, con đường giảm nghèo không còn là câu chuyện của riêng những chính sách hỗ trợ, mà được tiếp sức bằng ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả cộng đồng. Những vùng đất khó đang từng bước được đánh thức, mở ra kỳ vọng về những sinh kế bền vững hơn cho người dân.