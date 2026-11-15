Đảng viên tiên phong, mở đường thoát nghèo

Xóm Tân Cương có 106 hộ, đời sống kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp; Chi bộ xóm có 29 đảng viên. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống nhân dân, hằng năm, Chi bộ đưa các chỉ tiêu về phát triển kinh tế và công tác giảm nghèo vào nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Bí thư Chi bộ xóm Tân Cương Lăng Văn Trọng cho biết: Chi bộ xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, trong đó đảng viên làm nòng cốt, gương mẫu đi đầu. Muốn nhân dân tin tưởng, hưởng ứng các phong trào thi đua, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một gương sáng trong lao động sản xuất, nói đi đôi với làm.

Thực hiện chủ trương của Chi bộ, nhiều đảng viên chủ động tìm những hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Tiêu biểu là mô hình kinh tế tổng hợp của đảng viên Dương Công Chính, xóm Tân Cương. Năm 2004, ông Chính cải tạo diện tích đất sẵn có để phát triển sản xuất. Nhận thấy điều kiện địa hình phù hợp với mô hình nông - lâm nghiệp kết hợp, ông thực hiện phương châm "lấy ngắn nuôi dài", đa dạng loại cây trồng, vật nuôi. Trên diện tích đất vườn và đất đồi, trồng các loại cây ăn quả như: thanh long, bưởi, nhãn lồng, trám đen, kết hợp trồng rừng kinh tế; duy trì đàn gia súc khoảng 30 con. Năm 2010, gia đình ông thoát nghèo. Hiện trung bình thu nhập của gia đình khoảng 100 triệu đồng/năm.

Đảng viên Dương Công Chính, Chi bộ xóm Tân Cương, xã Canh Tân chăm sóc đàn dê.

Cùng chung tinh thần tự lực vượt khó, đảng viên Trần Đức Thịnh chọn cây thạch đen làm cây trồng chủ lực. Nhiều năm qua, ông duy trì diện tích trồng thạch đen gần 2 ha, sản lượng đạt hơn 2 tấn/năm, cho hiệu quả kinh tế cao gấp 4 lần so với trồng lúa, ngô. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông chủ động tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị cao, chia sẻ kỹ thuật làm đất, chọn giống, chăm sóc thạch đen; trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho 3 hộ nghèo trong xóm.

Hiệu quả từ sự tiên phong của các đảng viên đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất tại xóm Tân Cương. Giai đoạn 2020 - 2025, xóm có 15 hộ thoát nghèo. Riêng năm 2026, xóm có thêm 6 hộ thoát nghèo, hiện toàn xóm chỉ còn 15 hộ nghèo, chiếm 14%.

Những chuyển biến tại xóm Tân Cương đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương. Toàn xã Canh Tân có 10 xóm với hơn 1.000 hộ dân; giai đoạn 2020 - 2025, có 286 hộ thoát nghèo. Năm 2026, xã đặt mục tiêu giảm 6% tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó, giải pháp trọng tâm là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.