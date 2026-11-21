Bà Nguyễn Thị Toản khuyến khích các hộ gia đình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, từng bước hình thành tư duy làm kinh tế gắn với nhu cầu thị trường

Dám nghĩ, dám làm, tiên phong đổi mới

Phát huy truyền thống của vùng đất cách mạng, nhiều đảng viên trên địa bàn xã Quảng Sơn đã tiên phong đổi mới tư duy sản xuất, mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế, góp phần cải thiện đời sống người dân. Bà Nguyễn Thị Toản - Bí thư Chi bộ bon Sa Nar là một trong số đó. Từ thực tế sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, bà Toản đã chủ động đề xuất xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong các lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu, dịch vụ và thương mại. Qua đó, tập hợp các hộ dân, hướng dẫn lựa chọn cây trồng phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và kết nối tiêu thụ nông sản.

Được thành lập năm 2019, mô hình đến nay đã hỗ trợ hơn 200 hộ dân với diện tích liên kết khoảng 800 ha. Điều bà Toản hướng đến không đơn thuần là mở rộng quy mô sản xuất mà quan trọng hơn là giúp người dân, trong đó có các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Khi được hướng dẫn kỹ thuật, tiếp cận phương thức canh tác phù hợp và có đầu ra cho sản phẩm, bà con từng bước giảm dần cách sản xuất tự phát, biết tính toán hiệu quả trên diện tích đất của gia đình.

Ông Đoàn Hùng Thịnh (bên trái) xây dựng vườn rẫy theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả

Với vai trò Bí thư Chi bộ bon, bà Toản còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình. Bà khuyến khích các hộ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, từng bước hình thành tư duy làm kinh tế gắn với nhu cầu thị trường. Từ sự vận động, hướng dẫn đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi cách làm, trong đó có gia đình ông Phạm Văn Thịnh, một thành viên tham gia liên kết sản xuất ở bon Sa Nar. Trên diện tích 3 ha, gia đình ông Thịnh kết hợp trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và chăn nuôi dê, từng bước đa dạng nguồn thu thay vì phụ thuộc vào một loại cây trồng. Ông cũng chú trọng chăm sóc vườn cây theo hướng an toàn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Nhờ tổ chức sản xuất hợp lý, gia đình có nguồn thu khá, ổn định hơn; sản phẩm sầu riêng cũng được doanh nghiệp đến tận vườn tìm hiểu, thu mua. Từ thực tiễn sản xuất, ông Thịnh có thêm kinh nghiệm để chia sẻ với những hộ xung quanh, cùng hướng đến cách làm hiệu quả và bền vững hơn.

Cũng với tinh thần chủ động đổi mới, ông Đoàn Hùng Thịnh, đảng viên hơn 40 năm tuổi Đảng ở thôn 8, xã Nhân Cơ, kiên trì chuyển đổi cây trồng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trên diện tích 3,7 ha cà phê và sầu riêng, ông xây dựng vườn rẫy theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Vườn cây của gia đình không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao mà còn trở thành địa điểm để người dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Đáng chú ý, ông Thịnh còn cùng những hộ dân có chung sở thích trồng sầu riêng tại địa phương thành lập câu lạc bộ sầu riêng, tạo không gian để các hộ trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, quản lý chất lượng và thực hành quy trình sản xuất. Khi thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, việc cùng nhau cập nhật kiến thức, thống nhất cách làm giúp người trồng có thêm điều kiện nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường, trong đó có thị trường Trung Quốc.

Ông Phạm Văn Thịnh chú trọng chăm sóc vườn cây theo hướng an toàn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học

Làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm cộng đồng

Tại xã biên giới Quảng Trực, đảng viên Nguyễn Anh Tuấn, bon Đắk Huýt đã chọn hướng phát triển kinh tế từ việc liên kết các hộ trồng mắc ca. Từng trải qua khó khăn trong sản xuất, ông nhận thấy với nông dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cái khó không chỉ nằm ở vốn và kỹ thuật mà còn ở đầu ra cho nông sản. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông tìm cách tập hợp các hộ cùng tham gia sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (đứng ngoài cùng bên trái) chia sẻ về quy trình sơ chế, chế biến mắc ca với lãnh đạo xã Quảng Trực

Từ đó, ông Tuấn đứng ra tổ chức liên kết các hộ trồng mắc ca theo chuỗi giá trị, từ sản xuất, thu mua đến sơ chế, chế biến. Hiện mô hình có 35 thành viên chính thức và hơn 125 thành viên liên kết, với khoảng 70 ha mắc ca. Thông qua liên kết, các hộ được hỗ trợ kỹ thuật, kết nối đầu ra; giá thu mua thường cao hơn thị trường từ 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy thời điểm. Không chỉ tạo điều kiện cho các hộ trồng mắc ca tiêu thụ sản phẩm, hoạt động sơ chế, chế biến còn tạo việc làm cho khoảng 5 - 7 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 7,5 - 9 triệu đồng/người/tháng. Đây là nguồn thu thiết thực đối với lao động nông thôn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không có nhiều đất sản xuất hoặc cần việc làm tại chỗ. Cũng thông qua mô hình này, ông Tuấn hướng đến việc tạo thêm cơ hội để người dân tham gia vào quá trình sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống và mở rộng sinh kế ngay tại địa phương.

Điểm chung ở các đảng viên là tinh thần chủ động tìm hướng đi mới, không trông chờ, ỷ lại; đồng thời biết gắn sự phát triển kinh tế của gia đình với lợi ích của cộng đồng. Tuy mỗi người có cách làm khác nhau, nhưng đều góp phần khơi dậy ý chí tự lực, giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Đây cũng là tinh thần phù hợp với Nghị quyết số 68-NQ/TW/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Quy định số 224-QĐ/TW/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, trong đó khuyến khích đảng viên phát huy năng lực, làm giàu hợp pháp, chính đáng, đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội.