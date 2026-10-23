Đảng viên tiên phong chuyển đổi số, từ đổi mới bài giảng đến nâng cao chất lượng giáo dục

Dự thảo Luật dự kiến giao Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra thuộc hai lực lượng này. Quy định nhằm bảo đảm tính chủ động, thống nhất và giữ nguyên thẩm quyền tố tụng. Báo cáo giải trình khẳng định, phân cấp này giúp tạo sự ổn định lâu dài cho luật, không phải sửa đổi khi thực hiện tinh gọn bộ máy sau này. Trung tướng Phạm Công Nguyên – Cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, giải đáp về Dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) tạo sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức, bộ máy cơ quan điều tra.