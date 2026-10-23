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Đảng viên tiên phong chuyển đổi số, từ đổi mới bài giảng đến nâng cao chất lượng giáo dục

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Võ Thanh Như Ý

Đơn vị: ĐUV, Phó Bí thư chi bộ trụ sở chính Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

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Võ Thanh Như Ý

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dang-vien-tien-phong-chuyen-doi-so-tu-doi-moi-bai-giang-den-nang-cao-chat-luong-giao-duc-470906.html