Đảng viên tiên phong chuyển đổi số, từ đổi mới bài giảng đến nâng cao chất lượng giáo dục
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Võ Thanh Như Ý
Đơn vị: ĐUV, Phó Bí thư chi bộ trụ sở chính Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dang-vien-tien-phong-chuyen-doi-so-tu-doi-moi-bai-giang-den-nang-cao-chat-luong-giao-duc-470906.html