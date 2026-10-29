Đảng viên tiên phong chuyển đổi số

Gỡ khó từ cơ sở

Địa hình chia cắt, khoảng cách từ các thôn đến trung tâm xã xa, điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế là những trở ngại trong quá trình chuyển đổi số tại Đường Thượng. Với một bộ phận đảng viên, nhất là người cao tuổi, việc sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng, đăng nhập tài khoản và thực hiện các thao tác trực tuyến vẫn còn nhiều lúng túng. Đảng bộ xã Đường Thượng hiện có 570 đảng viên, sinh hoạt tại 25 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 22 chi bộ và 3 đảng bộ cơ sở. Số lượng đảng viên đông, phân bố trên địa bàn rộng khiến việc tập trung hướng dẫn đồng loạt không dễ thực hiện. Trong khi đó, nếu chỉ phổ biến quy trình qua tài liệu hoặc hướng dẫn chung, những đảng viên chưa thành thạo công nghệ khó có thể tự thực hiện đầy đủ các bước.

Cán bộ xã Đường Thượng hướng dẫn đảng viên Chi bộ thôn Cờ Tẩu sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã xác định muốn nâng cao tỷ lệ thực hiện thủ tục của Đảng trên môi trường điện tử phải bắt đầu từ việc tháo gỡ những vướng mắc cụ thể của từng đảng viên. Các tổ công tác được thành lập, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, phối hợp với bí thư chi bộ rà soát những trường hợp chưa thực hiện được để có phương án hỗ trợ phù hợp. Thay vì chờ đảng viên tập trung tại trụ sở, cán bộ chủ động xuống từng thôn, bản, trực tiếp hướng dẫn trên điện thoại của mỗi người. Từ khâu cài đặt ứng dụng, đăng nhập tài khoản đến thực hiện các bước sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đều được hướng dẫn cụ thể. Sau khi hoàn thành, cán bộ tiếp tục kiểm tra kết quả, kịp thời hỗ trợ những trường hợp còn vướng mắc. Cách làm này đòi hỏi cán bộ cơ sở dành nhiều thời gian, công sức, nhất là khi phải hướng dẫn lại nhiều lần đối với những người chưa quen thao tác trên thiết bị điện tử. Tuy nhiên, thay vì chỉ hướng dẫn để hoàn thành một lần, các tổ công tác chú trọng giúp đảng viên hiểu quy trình, tự thực hiện và có thể tiếp tục sử dụng khi phát sinh nhu cầu.

Đồng chí Sùng Mí Vư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đường Thượng cho biết: Địa bàn rộng, giao thông khó khăn, trong khi một số đảng viên chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh nên quá trình triển khai gặp không ít trở ngại. Đảng ủy xã đã phân công các tổ công tác trực tiếp xuống thôn, bản, hướng dẫn từng trường hợp, lấy hiệu quả thực hiện làm trọng tâm. Qua đó, từng bước giúp đảng viên nắm được quy trình và thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

Cùng với sự vào cuộc của cán bộ xã, vai trò của Bí thư Chi bộ được phát huy trong nắm bắt tình hình, đôn đốc và hỗ trợ đảng viên. Những người chưa thực hiện được các thủ tục trực tuyến được rà soát, hướng dẫn bổ sung, hạn chế tình trạng đã cài đặt ứng dụng nhưng chưa biết sử dụng hoặc chưa hoàn thành đầy đủ các bước.

Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số

Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai tại xã Đường Thượng là lấy việc thực hành trực tiếp làm trọng tâm. Mỗi đảng viên được hướng dẫn ngay trên điện thoại cá nhân, từ đó từng bước làm quen với các thao tác và chủ động hơn khi sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác Đảng. Đồng chí Tháng Minh Hiếu, thành viên tổ công tác hỗ trợ thực hiện các thủ tục của Đảng tại xã Đường Thượng, chia sẻ: Có những đảng viên chưa quen sử dụng điện thoại thông minh nên khi thực hiện các bước trên ứng dụng còn lúng túng. Cán bộ phải hướng dẫn cụ thể từ khâu cài đặt, đăng nhập đến từng thao tác, sau đó để đảng viên tự thực hiện. Dù mất nhiều thời gian, nhưng qua hướng dẫn trực tiếp, đảng viên dần nắm được cách làm và chủ động hơn.

Việc hướng dẫn không dừng lại ở khâu thao tác ban đầu mà còn gắn với kiểm tra kết quả thực hiện. Những trường hợp chưa hoàn thành được tiếp tục hỗ trợ, bảo đảm đảng viên có thể sử dụng ứng dụng và thực hiện các thủ tục theo yêu cầu. Cách làm này giúp việc triển khai đi vào thực chất, tránh chạy theo tỷ lệ cài đặt mà chưa chú trọng khả năng sử dụng của từng người.

Tại các Chi bộ, Bí thư Chi bộ phối hợp với tổ công tác tập hợp những đảng viên còn gặp khó khăn, thường xuyên nhắc nhở và theo dõi tiến độ. Việc hỗ trợ được thực hiện sát với điều kiện thực tế của từng thôn, từng nhóm đối tượng, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh. Đồng chí Lý Mí Bình, Bí thư Chi bộ thôn Cờ Tẩu, xã Đường Thượng, cho biết: Trong chi bộ vẫn còn một số đảng viên chưa sử dụng thành thạo các thủ tục của Đảng trên điện thoại thông minh nên thời gian đầu gặp khó khăn. Khi cán bộ xã trực tiếp về hướng dẫn từng người, đảng viên được thực hành ngay trên điện thoại của mình nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Chi bộ cũng thường xuyên nhắc nhở, hỗ trợ những trường hợp còn vướng mắc để mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khoảng một tuần tập trung hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, việc thực hiện các thủ tục của Đảng trên môi trường điện tử tại Đường Thượng có chuyển biến rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ đảng viên nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt gần 100%; tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử cũng đạt gần 100%. Sự phối hợp giữa Đảng ủy, các tổ công tác và chi bộ đã tạo nên cách triển khai đồng bộ, trong đó cán bộ xã trực tiếp hỗ trợ, bí thư chi bộ theo dõi, đôn đốc, còn đảng viên từng bước nâng cao khả năng sử dụng công nghệ. Qua đó, những khó khăn về địa hình, khoảng cách và kỹ năng số từng bước được tháo gỡ.