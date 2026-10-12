Đảng viên quân hàm xanh giúp dân thoát nghèo

Khi đảng viên quân hàm xanh "cắm bản", bám dân

Anh A Dữa, người dân tộc Giẻ Triêng, ở xã Đăk Long (tỉnh Quảng Ngãi) phấn khởi vì hai con bò giống được Trung tá A Tỉnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đăk Long, hỗ trợ đã phát triển thành đàn 5 con, tạo thu nhập ổn định và nguồn vốn để tiếp tục phát triển sản xuất, chăn nuôi. Anh A Dữa nhớ lại, những năm trước, gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn, vợ anh bị tàn tật, mất khả năng lao động, đất canh tác ít lại không có vốn sản xuất nên anh chủ yếu đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, bữa đói bữa no. Sau khi Trung tá A Tỉnh kết nghĩa với gia đình anh, xem anh như người thân trong gia đình, hai anh em mới bàn bạc, tính chuyện làm ăn.

Đảng viên Đồn Biên phòng Ia Đal hướng dẫn, hỗ trợ người dân khu vực biên giới xã Ia Đal (tỉnh Quảng Ngãi) phát triển mô hình nuôi hươu sao lấy nhung. Ảnh: NHÃ UYÊN

“Anh Tỉnh nói với tôi, điều kiện tự nhiên ở xã Đăk Long rất thuận lợi cho việc chăn nuôi bò giống sinh sản, bò thịt. Từ thực tế của gia đình tôi, vợ bị khuyết tật không làm được việc nặng nhưng cũng có thể phụ thêm việc chăm sóc bò, nên anh Tỉnh thống nhất sẽ hỗ trợ vợ chồng tôi phát triển chăn nuôi. Anh đã báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Đăk Long và Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ gia đình hai con bò giống. Hằng ngày, vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, anh đến hướng dẫn tôi chăm sóc bò như vệ sinh chuồng trại thoáng mát, tạo nguồn thức ăn, cách phòng bệnh, chống rét cho bò... Mới đây, Đồn Biên phòng Đăk Long tiếp tục hỗ trợ gia đình tôi trồng 1.200 cây cà phê nữa. Không có các đảng viên biên phòng, không có Trung tá A Tỉnh thì gia đình tôi không đủ ăn, đủ mặc như ngày hôm nay”, anh A Dữa xúc động nói.

Anh Phạm Văn Đại ở thôn Hồ Le, xã Ia Đal (tỉnh Quảng Ngãi) cũng thoát nghèo từ mô hình trồng cà phê của đảng viên Đồn Biên phòng Hồ Le. Mô hình được triển khai từ năm 2017 với diện tích 1,5ha. Đến năm 2020, vườn cà phê bắt đầu cho thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm. Từ nguồn vốn này, gia đình anh tiếp tục đầu tư máy móc, mở rộng diện tích, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Theo Trung tá Nguyễn Văn Thường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hồ Le, gia đình anh Đại có đất nhưng chủ yếu trồng cây ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp, chi phí sinh hoạt và 3 người con ăn học khiến gia đình không thoát được nghèo. Sau khi nắm rõ hoàn cảnh gia đình anh Đại, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Hồ Le phân công đảng viên phụ trách giúp gia đình anh triển khai mô hình trồng cà phê.

Trung tá QNCN Bùi Triệu Phú hướng dẫn gia đình anh Kriêng Xanh kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sầu riêng. Ảnh: ANH SƠN

Bồi đắp niềm tin, tạo thế trận biên phòng toàn dân

Không dừng lại ở việc hỗ trợ con giống, cây giống để thoát nghèo, các đảng viên BĐBP tỉnh Quảng Ngãi còn hướng đến giúp người dân, nhất là đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm giàu trên KVBG. Trung tá QNCN Bùi Triệu Phú, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Rơ Long là người dành nhiều thời gian, tâm huyết đến các nhà vườn học tập kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây sầu riêng để về hướng dẫn bà con. Mục tiêu của anh là giúp đồng bào xóa vườn tạp, chuyển đổi cây trồng ngắn ngày kém năng suất sang trồng sầu riêng để thoát nghèo, cải thiện đời sống. Năm 2018, khi đang công tác tại Đồn Biên phòng Dục Nông, Trung tá QNCN Bùi Triệu Phú đã hướng dẫn kỹ thuật, huy động hỗ trợ một phần ngày công và giống, vốn giúp gia đình anh Kriêng Xanh, người dân tộc Giẻ Triêng, ở thôn Chả Nội 2, xã Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) trồng 100 cây sầu riêng. Sau 4 năm chăm sóc, gia đình anh Xanh có thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm, kinh tế dần ổn định và vươn lên khá giả.

Đảng viên Đồn Biên phòng Ia Đal hướng dẫn người dân khu vực biên giới xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi trồng lúa nước. Ảnh: NHÃ UYÊN

Tiếp tục hành trình đó, Trung tá QNCN Bùi Triệu Phú đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Nói về chuyện thoát nghèo, anh Kriêng Xanh tâm sự: "Trồng sầu riêng cho hiệu quả kinh tế rất cao nhưng đòi hỏi kỹ thuật và chăm sóc công phu, khoa học nên trước đây đồng bào ngại không muốn làm. Nếu được BĐBP cầm tay chỉ việc, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ thêm ngày công, giống, vốn thì ai cũng có thể làm được. Giờ gia đình tôi đã trồng thêm 160 cây sầu riêng nữa. Vườn sầu riêng đã cho gia đình tôi cuộc sống ấm no, con cái được học hành, chăm sóc tốt hơn. Tôi mong chính quyền và BĐBP nhân rộng cách làm này để cùng với bà con đuổi cái đói, cái nghèo ra khỏi thôn, làng”.

Trong những năm qua, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chương trình, phong trào, mô hình giúp nhân dân KVBG hiệu quả, tạo dấu ấn riêng của những người lính quân hàm xanh. Trong hành trình đó, đơn vị đã phân công 48 đồng chí sĩ quan, QNCN là người DTTS của đơn vị kết nghĩa với 42 hộ gia đình người DTTS nghèo trên KVBG để giúp đồng bào thoát nghèo là một cách làm sáng tạo, hiệu quả. BĐBP tỉnh Quảng Ngãi còn phân công 77 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 76 chi bộ thôn, khu phố biên giới; phân công 238 đảng viên phụ trách 1.497 hộ gia đình và kết nghĩa với 122 hộ nghèo khác ở KVBG.

Trung tá Nguyễn Chí Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Dục Nông chia sẻ kinh nghiệm: "Để nhân dân KVBG, đặc biệt là đồng bào DTTS thoát nghèo, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Dục Nông lựa chọn những đảng viên am hiểu về phong tục, tập quán của địa phương, có kiến thức làm kinh tế và tâm huyết với công việc. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát từng hộ nghèo, đánh giá nguyên nhân nghèo, điều kiện, khả năng thoát nghèo, từ đó phân công đảng viên kết nghĩa để giúp nhân dân. Đảng viên kết nghĩa với hộ dân phải lên phương án, xây dựng kế hoạch hỗ trợ gia đình, trong đó xác định rõ mô hình phát triển kinh tế, thời gian tiến hành, nguồn lực thực hiện".

Theo Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó chính ủy Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, sau sáp nhập, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài hơn 418km và KVBG, biển, đảo của tỉnh gồm 22 xã, phường, đặc khu; đời sống của nhân dân KVBG còn nhiều khó khăn, nhất là 9 xã biên giới đất liền, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm đến 6,77%. Trong những năm qua, bên cạnh triển khai hàng chục mô hình, chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở KVBG, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ đảng viên trong giúp dân thoát nghèo bền vững. Những đảng viên quân hàm xanh không chỉ góp phần xây dựng cuộc sống ấm no mà còn bồi đắp niềm tin, tạo lập “thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.