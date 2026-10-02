Đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

Đảng viên Quàng Thị Minh Trang, bản Hoong Lếch, xã Thanh Yên tích cực tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ phát triển kinh tế.

Phát huy sức trẻ, dám nghĩ, dám làm, chị Quàng Thị Minh Trang, bản Hoong Lếch, xã Thanh Yên đã xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế VAC, với thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm, vừa hăng hái tham gia các hoạt động tại địa phương. Từ mô hình kinh tế hiệu quả của chị đã lan tỏa tinh thần “khởi nghiệp” trong hội viên phụ nữ và người dân.

Chị Quàng Thị Minh Trang chia sẻ: “Là đảng viên, mình phải làm trước để bà con thấy, tin. Nếu bản thân chưa mạnh dạn thử sức thì khó vận động người dân làm theo. Vì vậy, khi muốn bà con cùng phát triển mô hình chăn nuôi vịt, gà, tôi tự mình làm trước, kiên trì tìm hiểu, chăm sóc và chứng minh hiệu quả. Khi mô hình cho kết quả, tôi mới vận động các hộ cùng tham gia. Với bà con, hiệu quả nhìn thấy từ thực tế luôn là cách thuyết phục nhất”.

Đảng bộ xã Thanh An có 1.279 đảng viên. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, thời gian qua, mỗi đảng viên trên địa bàn xã Thanh An đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng cao; năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,67%.

Ông Hoàng Hữu Chình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh An chia sẻ: Đảng viên trong xã luôn phát huy tinh thần tiên phong, tích cực đổi mới tư duy, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Bên cạnh đó, đảng viên còn là lực lượng gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần hoàn thiện và nâng cao tiêu chí nông thôn mới.

Đảng viên chi bộ bản Pháy Vang, xã Mường Lạn tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, phát triển kinh tế.

Tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ trong chuyển đổi số. Không chỉ chủ động học hỏi, làm quen với công nghệ, đội ngũ đảng viên tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng tiện ích số trong đời sống. Từ những thao tác tưởng như đơn giản, sự chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên đã góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân; từng bước hình thành thói quen số và tạo động lực để đồng hành cùng người dân trong quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Chị Phạm Thị Nhài, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Ảng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Trong quá trình làm việc, chị Phạm Thị Nhài, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Ảng nhận thấy không phải người dân nào cũng dễ dàng tìm được thông tin cần thiết. Từ đó, chị chủ động tham mưu xây dựng trang thông tin điện tử của xã, sắp xếp thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực, biên tập trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí và biểu mẫu để người dân dễ tìm, dễ hiểu. Đặc biệt, chị đã tham mưu xây dựng và ứng dụng mã QR cho từng thủ tục hành chính, công khai ngay tại bảng niêm yết của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Chỉ với một thao tác quét mã bằng điện thoại, người dân có thể nhanh chóng tra cứu những thông tin cần thiết về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết…

Chị Nhài chia sẻ: “Tôi nghĩ nếu mình có thể làm cho các thủ tục trở nên dễ tìm, dễ hiểu và dễ thực hiện hơn thì người dân sẽ bớt thời gian đi lại, chờ đợi. Những tiện ích nhỏ nhưng nếu giúp người dân thuận tiện hơn khi giải quyết công việc thì tôi nghĩ đó cũng là một cách để cán bộ cơ sở thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong chuyển đổi số”.

Bằng những sáng kiến trong công việc thành hiệu quả cụ thể, từ sự chủ động của những cán bộ cơ sở như chị Nhài đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. 9 tháng đầu năm 2026, Mường Ảng có 985/985 hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% hồ sơ xử lý trực tuyến trước hạn. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 18/18 điểm.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Yên hướng dẫn tận tình, chu đáo khi đến thực hiện thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 30/6/2026, Đảng bộ tỉnh có 51.703 đảng viên. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực, chủ động đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách. Từ sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhiều phong trào, mô hình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa và huy động sự tham gia của nhân dân. Theo đánh giá 6 tháng đầu năm 2026 của Tỉnh ủy, 95,4% đảng viên trong toàn Đảng bộ được đánh giá, xếp loại; trong đó 98,2% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 16% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên Chi bộ Huổi Lướng, xã Mường Lạn chăm lo phát triển kinh tế.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên không chỉ là yêu cầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sức lan tỏa trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển ở cơ sở. Khi mỗi đảng viên thực sự tiên phong từ những việc gần dân, sát dân, dám nghĩ, dám làm, chủ trương, nghị quyết sẽ được cụ thể hóa bằng kết quả thiết thực trong đời sống. Từ đó, mỗi chi bộ, mỗi địa bàn có thêm những hạt nhân dẫn dắt, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng Điện Biên phát triển, vững vàng trên chặng đường mới.