Đảng viên Phàn A San nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Đồng chí Phàn A San sinh ngày 18/3/1942, được kết nạp vào Đảng ngày 24/10/1966, trở thành đảng viên chính thức ngày 24/10/1967. Trong 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, thể hiện sự kiên định với lý tưởng, mục tiêu của Đảng.

Đồng chí Vương Thị Thu Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dào San trao huy hiệu cho đảng viên Phàn A San.

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình đồng chí, Chi bộ bản Dền Thàng và Đảng bộ xã Dào San.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Thị Thu Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dào San chúc mừng, ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Phàn A San đối với công tác xây dựng Đảng và quê hương. Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất người đảng viên, quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, Đảng bộ; động viên con cháu, gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Lãnh đạo xã Dào San tặng hoa chúc mừng đảng viên Phàn A San.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị, Chi bộ bản Dền Thàng tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, động viên đảng viên cao tuổi; phát huy kinh nghiệm, vai trò nêu gương của các đảng viên đi trước trong giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, noi gương các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày, Đảng ủy xã Dào San tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã về công tác cán bộ.

Đồng chí Vương Thị Thu Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dào San trao quyết định cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Dào San.

Đồng chí Trịnh Khắc Tấn - Chủ tịch UBND xã Dào San trao quyết định cho trưởng, phó Phòng Văn hóa – Xã hội xã Dào San.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đình Biển – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Dào San được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Dào San; đồng chí Tạ Duy Anh – Phó Trưởng phòng Bảo trợ trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Y tế) giữ chức Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Dào San; đồng chí Nguyễn Văn Xây – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Dào San. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.