Đảng viên nêu gương ở thôn có đạo

Gần 10 năm đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn Ải Nam, đảng viên Cư Seo Mười là một trong những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên. Trước đây, gia đình anh Mười thuộc diện đặc biệt khó khăn. Không cam chịu nghèo khó, với bản tính chăm chỉ, ham học hỏi, sau khi lập gia đình, anh cùng vợ mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng gần 3 ha chuối để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi nhận thấy cây chuối không còn phù hợp với điều kiện địa phương và thị trường, anh Mười chủ động chuyển hướng sản xuất. Anh mở rộng diện tích trồng chè Bát Tiên, loại cây trồng đặc sản của địa phương với khoảng 2 ha. Nhờ lựa chọn hướng đi phù hợp, diện tích chè mang lại nguồn thu khá, ổn định cho gia đình. Không dừng lại ở đó, anh Mười tiếp tục đầu tư mua máy xúc vừa phục vụ sản xuất của gia đình, vừa hỗ trợ người dân địa phương khi có nhu cầu.

Bằng sự cần cù và mạnh dạn chuyển đổi cách làm, gia đình anh Mười đã từng bước vươn lên. “Mắt thấy, tai nghe”, bà con trong thôn mạnh dạn học hỏi, làm theo, mở rộng sản xuất lên 15 ha chè. Người dân Ái Nam cũng tích cực phát triển chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp để tăng thu nhập. Đời sống từng bước được cải thiện, cả thôn hiện còn 10 hộ nghèo.

Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, đảng viên Cư Seo Mười còn phát huy vai trò là cầu nối giữa đồng bào có đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương. Anh Cư Seo Mười cho biết: Trong sinh hoạt tôn giáo, tôi gương mẫu chấp hành các quy định, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các quy định về sinh hoạt tôn giáo, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Cùng với anh Cư Seo Mười, đảng viên Giàng Seo Chính, Thôn đội trưởng thôn Sín Chải cũng là một trong những người tích cực phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu ở cơ sở.

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Trên cương vị thôn đội trưởng, anh Chính tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa bàn; quản lý, chỉ huy lực lượng dân quân thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, tham gia phòng, chống mưa bão, cháy rừng và hỗ trợ gia đình chính sách lao động, sản xuất, sửa chữa nhà ở. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, hăng hái lên đường nhập ngũ.

Để lời tuyên truyền có sức thuyết phục, anh Chính chia sẻ: Muốn bà con tin tưởng, nghe theo lời tuyên truyền, tôi xác định bản thân và gia đình phải là những người gương mẫu, đi đầu.

Trước đây, gia đình anh Chính cũng thuộc diện hộ nghèo. Quyết tâm thoát nghèo, anh chủ động sắp xếp công việc gia đình để vợ yên tâm đi làm công nhân. Anh tận dụng lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên của địa phương để trồng cây quế, bồ đề với diện tích khoảng 3 ha; đồng thời tranh thủ thời gian rảnh đi làm thuê để tăng thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ lao động, gia đình anh Chính đã thoát nghèo, có nguồn thu ổn định khoảng 250 triệu đồng/năm. Sau nhiều năm nỗ lực, gia đình anh cũng xây dựng được căn nhà khang trang, đánh dấu một chặng đường vượt khó vươn lên.

Không chỉ phát triển kinh tế, trong quá trình mở đường giao thông nội thôn, gia đình anh đã hiến một phần diện tích đất đồi để phục vụ làm đường. Ngoài ra, anh tiếp tục vận động bà con hiến đất, góp công, góp tiền mở mới tuyến đường lên khu dân cư Cốc Môi với chiều dài khoảng 3 km.

Anh Chính còn chú trọng giáo dục con cái tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư. Con gái anh là Giàng Thị Chung, sinh năm 2004, là một trong những người trẻ tích cực tham gia công việc chung của thôn. Sau thời gian phấn đấu, Chung vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Tham gia công tác phụ nữ tại khu dân cư, Giàng Thị Chung cùng hội viên, phụ nữ trong thôn tích cực thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch” do Hội Phụ nữ cấp trên phát động. Đồng thời tham mưu, triển khai phong trào “Phụ nữ Sín Chải thi đua tăng gia sản xuất”, hướng tới mục tiêu 100% gia đình hội viên có vườn rau, chuồng nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần cải thiện cuộc sống. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ và hoạt động tập thể, Giàng Thị Chung tích cực tuyên truyền, vận động chị em không tảo hôn, chăm sóc, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Tinh thần nêu gương của người đảng viên là đồng bào tôn giáo xã Phong Hải đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống cộng đồng. Khi đảng viên thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, vai trò dẫn dắt cộng đồng được phát huy hiệu quả.

Từ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống gia đình và chấp hành các quy định về sinh hoạt tôn giáo, những đảng viên là đồng bào có đạo đang góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Phong Hải nhấn mạnh: Những đảng viên là đồng bào có đạo vừa là những người tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, vừa là cầu nối để cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng và thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất.

Phát huy tốt vai trò nêu gương của đảng viên là đồng bào có đạo không chỉ giúp chi bộ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao mà còn góp phần xây dựng vùng đồng bào có đạo ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, bà con đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”.