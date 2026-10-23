Đảng viên làm giàu chính đáng trong tư duy mới

PGS, TS BÙI THỊ AN, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng: Làm giàu chính đáng phải gắn với giữ vững phẩm chất đảng viên

Tôi cho rằng, chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng thể hiện sự đổi mới trong tư duy của Đảng, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Đảng viên trước hết cũng là một công dân, có nhu cầu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, chăm lo cho gia đình và tương lai của con cái. Những nhu cầu chính đáng ấy cần được tôn trọng, khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện.

Thực tế cho thấy, khi đời sống gia đình ổn định, hậu phương vững chắc, đảng viên sẽ có thêm điều kiện yên tâm công tác, dành tâm sức, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ được giao. Không thể đòi hỏi một người toàn tâm, toàn ý cống hiến nếu họ luôn phải thường trực nỗi lo cơm áo, cuộc sống gia đình. Vì vậy, khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng để họ phát huy tốt hơn vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp cho tổ chức đảng và xã hội. Tuy nhiên, làm giàu chính đáng phải luôn gắn với giữ gìn phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm của người đảng viên. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào, đảng viên cũng phải chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm; tuyệt đối không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của tổ chức đảng để mưu cầu lợi ích cá nhân. Đồng thời, cần thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá, không định kiến với những đảng viên giàu lên bằng lao động, trí tuệ và kinh doanh hợp pháp, nhưng cũng không lấy thành công về kinh tế làm thước đo thay thế phẩm chất chính trị, đạo đức.

Tiến sĩ NGUYỄN ĐỨC TRỌNG, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân: Tiếp thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế tư nhân

Việc chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng không đơn thuần là thay đổi cách diễn đạt mà thể hiện sự đổi mới trong nhận thức về huy động, phát huy các nguồn lực cho phát triển đất nước. Dưới góc độ kinh tế, chủ trương này có ý nghĩa trong việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế trong đội ngũ đảng viên. Đây là hướng đi đúng đắn bởi, trong đội ngũ đảng viên có nhiều người sở hữu tri thức, kinh nghiệm quản lý, năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh và khát vọng làm giàu.

Khi được khuyến khích phát huy năng lực, sở trường, họ có thể đóng góp nhiều hơn vào việc mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp ngân sách nhà nước. Đây là nguồn lực cần được phát huy trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, để quy định đi vào cuộc sống, theo tôi, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ những rào cản trong tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ và thị trường. Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ, bồi dưỡng kiến thức quản trị, năng lực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho những đảng viên tham gia sản xuất, kinh doanh, nhất là ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, khuyến khích đảng viên làm kinh tế không đồng nghĩa với tạo đặc quyền, đặc lợi. Cần phân định rõ hoạt động kinh doanh hợp pháp với việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng cá nhân để trục lợi; tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích.

Đồng chí HÀ THỊ HUYỀN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Giang (Hà Tĩnh): Đảng viên làm kinh tế giỏi góp phần lan tỏa ý thức vươn lên xóa đói, giảm nghèo của người dân

Từ thực tiễn địa phương, chúng tôi nhận thấy, khi đảng viên đi đầu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng bằng chính công sức, trí tuệ của mình thì việc tuyên truyền, vận động nhân dân sẽ có sức thuyết phục hơn. Bởi bà con không chỉ nghe đảng viên nói mà còn nhìn vào kết quả thực tế để học hỏi, làm theo. Vì vậy, chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng có ý nghĩa thiết thực đối với cơ sở.

Tại xã Sơn Giang, phong trào phát triển kinh tế những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn xã hiện có hơn 150 mô hình kinh tế cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, trong đó có 3 mô hình kinh tế hộ gia đình đảng viên đạt mức thu nhập hơn 3 tỷ đồng/năm. Những kết quả đó cho thấy tiềm năng, khả năng vươn lên làm giàu của người dân, trong đó có vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, giá trị của một mô hình kinh tế do đảng viên làm chủ không chỉ nằm ở mức thu nhập của gia đình mà còn ở khả năng lan tỏa cách làm hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ khó khăn và tạo động lực để bà con cùng vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Ví như, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cách nghĩ, cách làm; phát huy trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ người dân xây dựng các mô hình kinh tế và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Ông TRẦN TUẤN KÌNH, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MYDELI Việt Nam: Làm giàu chính đáng cũng là một cách cống hiến

Từ thực tiễn khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sơn và điều hành doanh nghiệp, tôi càng thấm thía rằng, làm kinh tế không chỉ là câu chuyện mưu sinh, phát triển sự nghiệp của mỗi cá nhân mà còn là cơ hội đóng góp cho xã hội. Đặc biệt, từ khi được kết nạp Đảng năm 2014, tôi luôn ý thức rằng, mình không chỉ có trách nhiệm đưa doanh nghiệp phát triển mà còn phải giữ gìn phẩm chất, uy tín của người đảng viên trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước đây, việc đảng viên tham gia kinh doanh, làm giàu đôi khi vẫn được nhìn nhận với tâm lý dè dặt, thậm chí có người cho rằng làm kinh tế tư nhân khó tránh khỏi những mâu thuẫn với trách nhiệm của người đảng viên. Vì vậy, tôi đánh giá cao bước chuyển trong tư duy của Đảng, từ cho phép sang khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đảng viên đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh mà còn tạo thêm động lực để họ mạnh dạn đầu tư, đổi mới, phát triển doanh nghiệp. Theo tôi, làm giàu chính đáng cũng là một cách cống hiến. Một doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ tạo thêm việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và có điều kiện tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tuy nhiên, đảng viên làm kinh tế càng phải đặt yêu cầu gương mẫu lên hàng đầu, nghiêm túc chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, chăm lo quyền lợi người lao động. Thành công của người đảng viên làm kinh tế không chỉ đo bằng lợi nhuận mà còn bằng những giá trị mang lại cho cộng đồng.