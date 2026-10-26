Đảng viên gương mẫu, Nhân dân đồng thuận

Đồng chí Hà Thị Viên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đại Bái, phường Gia Bình.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ tổ dân phố Đại Bái xác định đổi mới sinh hoạt phải gắn với nhiệm vụ thực tế của khu dân cư, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên. Sau sáp nhập từ 5 xóm thành một tổ dân phố với 2.069 hộ, gần 10 nghìn nhân khẩu, Chi bộ càng phải phát huy vai trò hạt nhân chính trị, giữ vững đoàn kết và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong sinh hoạt, Chi bộ tập trung bàn những vấn đề thiết thực như: Phát triển kinh tế làng nghề đúc đồng gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Sau khi thống nhất chủ trương, Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu mỗi đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân cùng thực hiện; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả. Chúng tôi xác định, nghị quyết muốn đi vào cuộc sống thì trước hết đảng viên phải gương mẫu trong lời nói và hành động, nói đi đôi với làm, nhất là đối với những việc khó, việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và phong tục của người dân.

Điển hình là công tác giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn tuyến qua địa bàn dài khoảng 120 m, liên quan đến việc di dời gần 700 ngôi mộ. Chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong tự nguyện thực hiện; tuyên truyền, giải thích chủ trương, lắng nghe tâm tư và vận động từng gia đình. Nhờ đó, người dân đồng thuận di dời trong vòng một tuần, không xảy ra tranh chấp hay mất an toàn.

Thực tiễn cho thấy, sức thuyết phục của đảng viên không chỉ nằm ở việc tuyên truyền mà trước hết ở sự gương mẫu, trách nhiệm và hiệu quả công việc. Khi đảng viên đi đầu, Chi bộ phân công rõ người, rõ việc và thường xuyên kiểm tra kết quả, Nhân dân sẽ thêm tin tưởng, đồng thuận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ngay từ cơ sở.