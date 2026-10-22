Đảng viên được tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh như thế nào?

BẮC NINH - Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh. Quy định khuyến khích đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng; đồng thời xác định rõ quyền, giới hạn và yêu cầu kiểm soát xung đột lợi ích theo từng nhóm đối tượng.

Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thể hiện chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Việc tham gia đầu tư kinh doanh phải gắn với tuân thủ pháp luật, trách nhiệm nêu gương, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Một nội dung quan trọng của Quy định là phân định quyền và giới hạn tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh theo từng nhóm đảng viên, căn cứ chức danh, vị trí công tác, chức trách và nhiệm vụ được giao. Đảng viên ngoài khu vực công được thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh mà pháp luật không cấm, không phải xin chấp thuận của tổ chức đảng. Đối với đảng viên trong khu vực công, quyền tham gia đầu tư kinh doanh được quy định cụ thể, có những hoạt động phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc không được thực hiện.

Quy định đặc biệt chú trọng kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông tin và nguồn lực công để phục vụ lợi ích riêng, lợi ích nhóm. Khi phát sinh xung đột lợi ích, đảng viên phải kịp thời báo cáo và thực hiện các biện pháp kiểm soát theo quy định; không tham gia xử lý công việc có xung đột lợi ích chưa được kiểm soát, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép.

Có hiệu lực từ ngày 14/10/2026, Quy định số 224-QĐ/TW thay thế Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28/8/2006 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Quy định mới vừa tạo điều kiện để đảng viên phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, vừa đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình và yêu cầu kiểm soát quyền lực trong hoạt động đầu tư kinh doanh.