Đảng viên được đầu tư, kinh doanh nhưng phải giữ gìn đạo đức, không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị quán triệt quy định 224

Sáng 16-10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã quán triệt nội dung Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Quy định số 224-QĐ/TW vừa được hội nghị Trung ương 4 thống nhất ban hành thay thế cho Quy định số 15-QĐ/TW về đảng viên làm kinh tế tư nhân ban hành năm 2026, với nội hàm rộng hơn, bám sát hoạt động đầu tư kinh doanh trên thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây là dấu mốc thể hiện sự thay đổi trong tư duy khi thừa nhận và cho phép đảng viên tham gia khu vực kinh tế này.

Cụ thể, tại Quy định số 224-QĐ/TW, Trung ương đã chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho đất nước, mở rộng sự tham gia của đảng viên trong khu vực công.

Một quan điểm chỉ đạo khác tại Quy định này là chuyển từ tư duy chủ yếu “được làm/không được làm” sang “được làm - được làm có điều kiện, có kiểm soát - không được làm”, gắn với kiểm soát xung đột lợi ích…

Trong đó, chuyển trọng tâm từ kiểm soát hình thức đứng tên sang kiểm soát căn cứ vào quyền sở hữu, quyền chi phối và lợi ích thực tế.

Tinh thần xuyên suốt của quy định là khuyến khích đảng viên phát huy năng lực, tham gia đầu tư kinh doanh hợp pháp, làm giàu chính đáng, đóng góp cho xã hội; đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật, không lợi dụng tư cách đảng viên hoặc quyền lực công để vụ lợi, chủ động kiểm soát xung đột lợi ích và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phân tích, đảng viên được mở rộng quyền đầu tư, kinh doanh nhưng phải giữ gìn đạo đức, trách nhiệm nêu gương, liêm chính công vụ; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nguồn lực công để thực hiện lợi ích riêng.

Đặc biệt, đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh phải đảm bảo một số nguyên tắc.

Trong đó, đảng viên giữ nhiều chức danh, thực hiện nhiều nhiệm vụ hoặc thuộc nhiều nhóm đối tượng, phải tuân thủ giới hạn tương ứng với từng chức danh, nhiệm vụ, nhóm đối tượng, bảo đảm yêu cầu kiểm soát xung đột lợi ích, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác.

Đảng viên trong khu vực công không được sử dụng trái quy định tài sản Nhà nước, thông tin, dữ liệu, nhân lực, kết quả nghiên cứu và các nguồn lực công khác để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của bản thân, người có liên quan hoặc nhóm lợi ích; không được đầu tư kinh doanh vào tổ chức kinh tế, lĩnh vực mà mình trực tiếp quyết định, quản lý; không được để hoạt động đầu tư kinh doanh ảnh hưởng đến việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Về quyền tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh theo từng nhóm đảng viên, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đảng viên ngoài khu vực công được thực hiện tất cả hoạt động đầu tư kinh doanh theo Quy định số 224 và hoạt động đầu tư kinh doanh khác mà pháp luật không cấm, không phải xin chấp thuận của tổ chức đảng.

Đối với Đảng viên là cán bộ, công chức được thực hiện và không phải xin chấp thuận đối với các hoạt động chuyên môn và khai thác tài sản tạo thu nhập; đầu tư kinh doanh nhưng không đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và không chi phối, quản lý, điều hành.

Với đảng viên là cán bộ, công chức không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và không ở vị trí có nguy cơ cao xung đột lợi ích, được đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, được đầu tư chi phối nhưng phải được chấp thuận.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, theo quy định của Trung ương, tất cả cán bộ, công chức đều không được tham gia quản lý, điều hành bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Riêng với cán bộ, công chức ở vị trí, lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh xung đột lợi ích và cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải tuân thủ chặt chẽ hơn, không được đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, giữ cổ phần chi phối và quản lý, điều hành.

Với đảng viên sau khi thôi giữ chức vụ, thôi công tác, nghỉ hưu, không còn công tác trong khu vực công, theo quy định của Trung ương, được thực hiện tất cả các hoạt động đầu tư, kinh doanh theo quy định như đảng viên ngoài khu vực công, trừ các hoạt động bị hạn chế có liên quan đến lĩnh vực, công việc đã phụ trách trong phạm vi và thời hạn theo quy định của pháp luật...

Cũng tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Chuyên đề 5 về Kết luận số 105-KL/TW về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.