Đảng viên đi trước, Suối Bu đổi thay

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, Chi bộ thôn Suối Bu, xã Văn Chấn đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng bằng những việc làm thiết thực, gần dân, sát cơ sở. Từ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, đội ngũ đảng viên đang trở thành những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua lao động, sản xuất. Qua đó, khơi dậy ý chí vươn lên phát triển kinh tế trong Nhân dân, từng bước đổi thay diện mạo thôn vùng cao.

Là một trong những đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, anh Mùa A Cang đã chủ động chuyển đổi diện tích rừng kém hiệu quả của gia đình sang trồng quế và tre măng Bát độ. Nhờ lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tận dụng hiệu quả đất đai và chú trọng chăm sóc, mô hình của gia đình anh từng bước mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Anh Mùa A Cang (ngoài cùng bên phải) giới thiệu đồi quế mới trồng cho cán bộ thôn và người dân.

Anh Mùa A Cang chia sẻ: Gia đình tôi hiện có 3 ha quế, hơn 200 gốc tre Bát độ, mỗi năm thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Khi có điều kiện kinh tế, tôi đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống tre, quế cho những hộ khó khăn để sản xuất, có thu nhập.

"Với tôi, giúp người dân có thêm sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống cũng chính là trách nhiệm của người đảng viên đối với cộng đồng”, anh Mùa A Cang nhấn mạnh.

Mô hình kinh tế của gia đình anh Cang còn trở thành địa chỉ để người dân trong thôn học hỏi kinh nghiệm. Những cây giống được trao đi, những cách làm hay được chia sẻ đã góp phần giúp các hộ có thêm điều kiện chuyển đổi sản xuất, khai thác tiềm năng đất đai, từng bước nâng cao thu nhập.

Không dừng lại ở mô hình trồng trọt, tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ đảng viên còn được thể hiện qua việc tìm tòi những hướng phát triển kinh tế mới. Tiêu biểu là mô hình nuôi cầy hương của gia đình anh Mùa A Trang, được triển khai từ năm 2024.

Lãnh đạo xã Văn Chấn thăm mô hình nuôi cầy hương của gia đình anh Mùa A Trang.

Từ 2 cặp cầy hương bố mẹ ban đầu, đến nay, gia đình anh đã phát triển đàn lên khoảng 40 cặp bố mẹ. Mô hình tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, chủ yếu là chuối và các loại hoa quả, đồng thời mở ra hướng phát triển chăn nuôi có giá trị kinh tế cao.

Theo anh Trang, nuôi cầy hương khá đơn giản vì thức ăn chủ yếu là chuối sẵn có ở địa phương, trong khi giá trị kinh tế khá cao. Cầy thương phẩm có giá từ 1,6 - 1,7 triệu đồng/kg, còn cầy giống từ 7 - 10 triệu đồng/cặp.

"Tôi mong mô hình này sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới để nhiều hộ dân cùng học tập, nhân rộng”, anh Trang chia sẻ.

Từ mô hình của gia đình anh Trang, đã có 2 hộ trong thôn đến tìm hiểu, chuẩn bị đầu tư nuôi cầy hương. Sự quan tâm của người dân cho thấy sức lan tỏa từ những mô hình kinh tế do đảng viên tiên phong thực hiện. Bằng kết quả cụ thể, các đảng viên đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, khuyến khích người dân mạnh dạn tìm hướng đi mới, phù hợp với điều kiện gia đình và lợi thế địa phương.

Hiện, Chi bộ thôn Suối Bu có 71 đảng viên, trong đó, nhiều đảng viên là những điển hình trong phát triển kinh tế; có hơn 10 đảng viên đã xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả, cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, các đảng viên còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống và vận động người dân cùng thi đua lao động, sản xuất.

Nhiều hộ dân thôn Suối Bu đưa cây măng tre vào trồng góp phần nâng cao thu nhập.

Thôn Suối Bu có 378 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, Chi bộ thôn Suối Bu xác định việc đưa nghị quyết vào cuộc sống phải bắt đầu từ những vấn đề người dân quan tâm, nhất là phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Vàng A Dơ - Bí thư Chi bộ thôn Suối Bu cho hay: “Chi bộ luôn chú trọng gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với những vấn đề thiết thực của người dân, nhất là phát triển sản xuất, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên là giải pháp quan trọng. Mỗi đảng viên phải làm trước, nói đi đôi với làm, từ đó vận động người dân cùng thực hiện. Khi được hướng dẫn cách phát triển kinh tế, tiếp cận cây giống, vốn và kỹ thuật phù hợp, các hộ nghèo có thêm động lực đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống".

Măng tre được thương lái vào tận thôn mua, đem lại thu nhập cho người dân.

Từ những mô hình ban đầu, phong trào phát triển kinh tế đã lan tỏa rộng hơn, hình thành các vùng sản xuất tập trung với cây trồng phù hợp như quế, tre măng Bát độ, sa nhân, kết hợp phát triển chăn nuôi…

Đến nay, Suối Bu có khoảng 20 ha tre măng Bát độ, 100 ha quế và 10 ha sa nhân. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng/năm, tăng khoảng 2 triệu đồng so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7% mỗi năm, hiện còn 4,23%.

Những con số ấy phản ánh hiệu quả từ nỗ lực chuyển đổi sản xuất, tinh thần chủ động vươn lên của người dân và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại cơ sở.

"Khi mỗi đảng viên thực sự trở thành hạt nhân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng cộng đồng, đường lối, chủ trương của Đảng sẽ được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực", đồng chí Hoàng Thị Huế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Chấn khẳng định.

Từ những việc làm cụ thể, Chi bộ thôn Suối Bu đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết và khơi dậy nội lực trong Nhân dân. Những đảng viên tiên phong không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp sức giúp cộng đồng phát triển. Đảng viên đi trước, Nhân dân đồng lòng làm theo đang trở thành động lực quan trọng để Suối Bu tiếp tục giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và xây dựng thôn bản ngày càng khởi sắc.