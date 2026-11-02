Đảng viên đi trước, lòng dân đồng thuận

Ông Hoàng Đức Thuận, đảng viên xóm Đồng Chợ, xã Hợp Thành, đã tự nguyện hiến hơn 100m² đất thổ cư và đất ruộng cho Dự án nâng cấp, mở rộng đường DT263.

Đảng viên gương mẫu, dân tin làm theo

Những ngày triển khai Dự án mở rộng tuyến ĐT.263 qua xã Hợp Thành, việc vận động người dân hiến đất được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Đoạn đường từ Km4+020 đến Km6+300 dài hơn 2km, ảnh hưởng đến gần 200 thửa đất của trên 130 gia đình. Điều đáng nói là công trình không có kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng nên sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định đối với việc bàn giao đất để dự án triển khai đúng tiến độ.

Tại xóm Đồng Chợ, gia đình đảng viên Hoàng Đức Thuận, đã tự nguyện hiến hơn 100m² đất thổ cư và đất ruộng. Ông Thuận cho rằng, muốn bà con hưởng ứng thì trước hết mình phải làm gương.

Ông Hoàng Đức Thuận chia sẻ: Mình là cán bộ, đảng viên thì mình phải gương mẫu hiến trước, người dân mới tin tưởng thực hiện theo. Chúng tôi mong có đường mới rộng mở, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và thông thương.

Cũng với mong muốn đường làng rộng rãi, đi lại thuận tiện hơn, bà Lưu Thị Luyện, người có uy tín ở xóm Đồng Rôm, đã vận động gia đình hiến 60m² đất thổ cư mặt đường. Sau đó, bà tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ xung quanh cùng thực hiện.

Theo bà Luyện, khi người dân hiểu mục đích của công trình và thấy được lợi ích thiết thực, việc vận động sẽ thuận lợi hơn. Gia đình bà làm trước cũng là cách để bà con thêm tin tưởng và làm theo.

Với cách làm đảng viên gương mẫu để người dân noi theo, chỉ trong thời gian ngắn, 175 hộ dân ở các xóm Đồng Chợ, Đồng Rôm và Khuân Lân sau khi được tuyên truyền vận động đã tự nguyện hiến gần 10.000m² đất, phá dỡ tài sản trên đất để phục vụ mở rộng tuyến ĐT.263 và đường dân sinh vào xóm Khuân Lân.

Cán bộ xã sâu sát thực tế

Đội ngũ cán bộ xã Hợp Thành thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình và gần gũi với người dân.

Để người dân đồng thuận trong việc triển khai các công trình dự án, thời gian qua, đội ngũ cán bộ xã Hợp Thành thường xuyên phối hợp với cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận các xóm đến từng gia đình bị ảnh hưởng, giải thích mục đích công trình, lắng nghe những băn khoăn và tìm cách tháo gỡ. Qua trao đổi trực tiếp, những vấn đề liên quan đến từng hộ được nắm bắt cụ thể hơn, giúp việc vận động sát với thực tế.

Công việc ở cơ sở thường phát sinh những vấn đề cụ thể, đòi hỏi cán bộ phải trực tiếp nắm tình hình. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ tại cơ quan, cán bộ xã còn dự sinh hoạt chi bộ, thăm hỏi các gia đình, tìm hiểu hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

Đây cũng là nội dung được Đảng bộ xã Hợp Thành chú trọng khi phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở trách nhiệm, kỷ cương, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”.

Đồng chí Hà Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hợp Thành, cho biết: Địa phương yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy, nêu cao trách nhiệm, sâu sát địa bàn. Phương châm chúng tôi làm việc được xác định là “hết việc, không hết giờ”. Khi triển khai các công trình, dự án, cán bộ phải nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất trong nhân dân.

Nhờ cách làm này, từ năm 2025 đến nay, xã Hợp Thành đã triển khai nhiều công trình mở rộng, xây dựng mới đường giao thông nông thôn, thành công vận động gần 200 hộ dân hiến gần 12.000 m² đất ở và đất nông nghiệp.

Đến nay, cả xã đã có trên 102km đường nhựa và bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt và phát triển kinh tế.

Hợp Thành đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027. Khối lượng công việc phía trước còn nhiều, trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và cách làm gần dân của chính quyền cơ sở sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để xã vận động người dân chung sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.