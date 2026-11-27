Trong dịp triển khai việc nhận xét, đánh giá đảng viên cuối năm, tại Đảng bộ xã Ngọc Thiện có một số đảng viên tích cực, cống hiến công sức, thời gian, trí tuệ cho việc chung của thôn, xã. Đồng chí Phạm Thị Hồng, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Tiến, xã Ngọc Thiện cho biết, việc theo dõi quá trình lâu dài cho thấy những đồng chí này nêu cao trách nhiệm, có năng lực, uy tín để gánh vác công việc. Các đồng chí thực sự là “đầu tàu” ở các chi bộ, đưa cơ sở đảng vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ với khối lượng việc lớn trong thời gian ngắn, bảo đảm chất lượng, yêu cầu cao.

Đảng viên Dương Thị Thêm (bên phải) trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ với cấp ủy Chi bộ thôn Đồng Tiến, xã Ngọc Thiện.

Trong các hoạt động của thôn Đồng Tiến, đảng viên Dương Thị Thêm, giáo viên Trường Mầm non Ngọc Thiện số 2 luôn tham gia tích cực. Đồng chí Thêm là giáo viên trực tiếp phụ trách lớp 3 – 4 tuổi với hơn 20 cháu; việc chăm sóc, giáo dục học sinh mầm non rất bận, chiếm nhiều thời gian, chị có mặt ở trường từ sáng sớm đến chiều tối. Tuy vậy, khi nơi cư trú có các hoạt động, chị không ngần ngại, tham gia nhiệt tình.

Thực hiện phong trào Bình dân học vụ số, đồng chí Thêm cùng các đảng viên đến từng gia đình trong thôn vận động, phổ cập kỹ năng số và nâng cao năng lực số cho Nhân dân. Không quản giờ nghỉ, buổi tối, đồng chí giúp người dân cùng học, thực hành. Nhiều tối, chị cùng người dân ở nhà văn hóa thôn học đến khuya để hoàn thành nội dung. Đến nay, hầu hết người dân trong thôn đã biết cách đăng nhập, sử dụng định danh điện tử và nộp hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính trên môi trường số; thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng thiết bị, mạng xã hội an toàn… Nhiều người bảo nhau “cứ gặp khó là tìm đến chị Thêm để được hướng dẫn”.

Tại nhiều chi bộ, việc nêu gương không dừng ở khẩu hiệu, các đảng viên gương mẫu từ những việc làm cụ thể ngay trong tổ dân phố, thôn. Đảng viên đi đầu, làm trước, làm đến nơi đến chốn, để dân nhìn vào sẽ tin, làm theo.

Tại nhiều chi bộ, việc nêu gương không dừng ở khẩu hiệu, các đảng viên gương mẫu từ những việc làm cụ thể ngay trong tổ dân phố, thôn. Ở Chi bộ thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, nhiều đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị nhưng tích cực tham gia các phong trào tại địa phương phù hợp với điều kiện thực tế. Đảng viên Nguyễn Thùy Linh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Dĩnh là một điển hình. Ngoài giờ lên lớp, chị là hạt nhân sôi nổi trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… của thôn.

Những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ, thôn, chị cũng đóng góp nhiều công sức. Đơn cử như đợt làm sạch dữ liệu đất đai, đảng viên Thùy Linh tham gia rà soát, chuẩn hóa, đối soát và cập nhật thông tin hồ sơ địa chính, sổ đỏ để bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất". Nhiều ngày, chị và các cán bộ xã, thôn miệt mài làm việc không kể tối muộn, bảo đảm tiến độ, chất lượng của số liệu. Với những đóng góp đó, nhiều năm liền đồng chí được Đảng ủy, UBND xã khen thưởng, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên trước Nhân dân đều thể hiện sự gương mẫu, trách nhiệm. Việc nói đi đôi với làm, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ làm cho Nhân dân thêm tin tưởng vào cán bộ, đảng viên.