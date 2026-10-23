Đăng video trên YouTube có doanh thu, kê khai thuế thế nào?

Doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm phải thông báo

Theo Cục Thuế, trường hợp doanh thu chỉ phát sinh từ hoạt động làm YouTube, cá nhân có trách nhiệm tự kê khai, nộp thuế TNCN và thuế GTGT.

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, nếu cá nhân tự xác định doanh thu năm từ hoạt động làm YouTube từ 1 tỷ đồng trở xuống thì chỉ cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp mới ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026, cá nhân phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh đến hết ngày 30/6/2026 với cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31/7/2026. Doanh thu thực tế phát sinh trong 6 tháng cuối năm phải được thông báo chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

(Ảnh minh họa)

Doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải kê khai thuế

Trường hợp cá nhân tự xác định tổng doanh thu năm từ hoạt động làm YouTube trên 1 tỷ đồng, việc kê khai thuế được thực hiện theo quy định.

Đối với thuế GTGT, nếu doanh thu năm từ 50 tỷ đồng trở xuống, cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế theo quý. Nếu doanh thu năm trên 50 tỷ đồng, cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế theo tháng. Thuế GTGT được tính trực tiếp trên doanh thu, bằng tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu.

Đối với thuế TNCN, trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và cá nhân lựa chọn phương pháp tính thuế theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế, cá nhân thực hiện khai, nộp thuế TNCN theo quý, cùng thời hạn khai, nộp thuế GTGT.

Trường hợp tổng doanh thu năm trên 3 tỷ đồng hoặc doanh thu năm trên 1 tỷ đồng và cá nhân lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) nhân với thuế suất, cá nhân thực hiện khai tạm nộp thuế TNCN theo tháng hoặc quý trên cùng hồ sơ khai thuế GTGT. Số thuế TNCN tạm nộp bằng thuế suất nhân với doanh thu tính thuế của tháng hoặc quý.

Về quyết toán thuế TNCN theo năm, cá nhân có tổng doanh thu năm trên 3 tỷ đồng hoặc doanh thu năm trên 1 tỷ đồng và lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Cục Thuế lưu ý, khi quyết toán, cá nhân cần tổng hợp toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả tiền hoa hồng đã nhận trong năm, để thực hiện theo quy định pháp luật.