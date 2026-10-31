Đăng video sai địa điểm, một người đàn ông bị phạt

Ngày 31/10, Công an TP. Huế cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với ông T.K.G. (SN 1989, trú tại tổ dân phố 1 Mỹ An, phường Dương Nỗ, TP Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an làm việc với người đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 27/10, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện trang Facebook “Huế tin tức 24h” đăng tải bài viết trong nhiều hội, nhóm tại địa phương, thông tin về việc hai thanh niên cố thủ trên mái nhà tại phường Dương Nỗ.

Bài đăng đính kèm đoạn video dài 2 phút 8 giây, ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng 2 của một ngôi nhà.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ việc trong đoạn video thực tế xảy ra tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, khi lực lượng chức năng tiến hành truy bắt hai đối tượng, không phải tại phường Dương Nỗ, TP. Huế như nội dung được đăng tải.

Quá trình xác minh, Công an TP. Huế xác định ông T.K.G. là người quản trị trang Facebook “Huế tin tức 24h” và trực tiếp đăng tải nội dung sai sự thật nói trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông G. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt ông G. số tiền 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Việc sử dụng hình ảnh, video từ địa phương khác rồi gắn với địa điểm không đúng thực tế có thể gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.