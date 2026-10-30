Đăng video ở Thanh Hóa mà chú thích tại Huế, một người bị phạt 12,5 triệu đồng

Công an TP. Huế làm việc với ông T.K.G về việc đăng video xảy ra ở Thanh Hóa nhưng chú thích tại Huế gây hoang mang. Ảnh: H.N

Ngày 30.10, Công an TP. Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông T.K.G (37 tuổi, trú tại phường Dương Nỗ, Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 27.10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP. Huế phát hiện fanpage “Huế tin tức 24h” đăng tải bài viết trong các hội, nhóm trên địa bàn TP. Huế với nội dung: “Nóng nhất lúc này 2 thanh niên cố thủ trên mái nhà. #xuhuong - tại phường Dương Nỗ”.

Kèm theo bài viết là video dài 2 phút 8 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng 2 một ngôi nhà.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định video trên ghi lại vụ việc lực lượng chức năng truy bắt hai đối tượng tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Vụ việc không phải xảy ra tại phường Dương Nỗ, TP. Huế như thông tin được đăng tải.

Cơ quan công an cũng xác minh ông T.K.G là quản trị viên của trang “Huế tin tức 24h” và là người đăng tải bài viết có thông tin sai sự thật nói trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T.K.G. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt ông T.K.G. số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận trên mạng xã hội, tránh lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Các hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.