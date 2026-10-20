Đăng video lạng lách, đánh võng lên mạng xã hội, nam thanh niên bị công an triệu tập

Trung tá Trần Việt Hùng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 19/10, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Tả Phìn xác minh, làm rõ trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó, qua theo dõi mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô 150cc, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, che lấp biển số khi lưu thông trên cầu Móng Sến, Tỉnh lộ 155, thuộc xã Tả Phìn.

Qua xác minh, công an đã mời Giàng A C. (sinh năm 2002, trú tại thôn Giàng Tra, xã Tả Phìn) đến làm việc.

Giàng A C. tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, C. thừa nhận là người điều khiển phương tiện trong video. Đoạn clip được quay ngày 23/9/2025 và đăng lên TikTok ngày 18/10/2026 nhằm thu hút lượt xem, lượt thích.

Nam thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được mức độ nguy hiểm. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.