Ngày 19/11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Trường (SN 1987, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok có tên “Natipong SritongIn” đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Phòng An ninh mạng đã chuyển thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) để tiếp tục xác minh, xử lý.

Nguyễn Thế Trường tại cơ quan công an.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thế Trường là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản TikTok nói trên.

Theo cơ quan công an, Trường đã tự quay, đăng tải nhiều video có lời lẽ thô tục, thách thức người xem. Trong các video, Trường còn có những phát ngôn mang tính đe dọa đối với người bình luận, tuyên bố sẽ xử lý nếu gặp họ ngoài đời.

Theo kết quả rà soát ngẫu nhiên 5 video, tổng số lượt xem đã vượt 1,45 triệu, cùng hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định những video này có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, xâm phạm thuần phong mỹ tục và các chuẩn mực đạo đức xã hội.

Thách thức, đe dọa để thu hút người xem

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng tải các video có nội dung thách thức, đe dọa nhằm tăng lượt xem và thu hút người theo dõi trên TikTok.

Theo lời khai, mục đích của Trường là lôi kéo người dùng tham gia theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên nền tảng này để kiếm tiền.

Công an lấy lời khai với Trường.

Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể gửi quà tặng dưới dạng vật phẩm ảo. Những vật phẩm này sau đó được nền tảng quy đổi thành tiền, tạo nguồn thu cho chủ tài khoản.

Để thu hút tương tác, Trường sử dụng những phát ngôn gây chú ý, có tính chất thách thức, đe dọa người khác. Các video được đăng tải đã thu hút lượng lớn người xem và chia sẻ.

Theo Công an TPHCM, việc lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những nội dung kích động, cổ xúy bạo lực nhằm câu kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi là hành vi cần được ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Công an TPHCM yêu cầu những người quản lý tài khoản, sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội chấm dứt việc phát tán thông tin kích động bạo lực, đe dọa người khác nhằm thu hút tương tác.

Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện các video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực cần lưu lại đường dẫn, sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất.

Người dân không nên đăng lại video hoặc chia sẻ công khai đường dẫn khiến những nội dung vi phạm tiếp tục lan truyền trên không gian mạng.