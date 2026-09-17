Đặng Văn Bá – Khí phách Nghiêm Giang giữa sóng gió Duy Tân

Đặng Văn Bá (1873–1931), tự Thanh Bình, hiệu Nghiêm Giang, là một nhà khoa bảng và chí sĩ yêu nước tiêu biểu của Nghệ Tĩnh đầu thế kỷ XX. Đỗ Cử nhân cùng khoa với Phan Bội Châu, ông không tìm đường tiến thân trong bộ máy quan trường mà tham gia Duy Tân hội, mở mang dân trí, chấn hưng thực nghiệp và bí mật chuẩn bị lực lượng chống Pháp. Những năm tù đày tại Côn Đảo không khuất phục được ý chí của ông; trái lại, còn làm sáng rõ khí tiết của một trí thức biết đem học vấn và cuộc đời phụng sự non sông.

1. Người con của đất học Phất Nạo

Ở phía nam núi Hồng Lĩnh, trên vùng đất Thạch Hà giàu truyền thống văn hiến và yêu nước, có một ngôi làng từng được biết đến bởi nhiều thế hệ khoa bảng: làng Phất Nạo, tổng Thượng Nhị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Một số tài liệu viết tên làng là Phất Lão; các nguồn địa phương hiện nay thường dùng tên Phất Nạo. Địa bàn làng xưa nay thuộc khu vực Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

Đặng Văn Bá sinh năm 1873 tại miền quê ấy. Ông có tên tự là Thanh Bình, hiệu Nghiêm Giang. Sinh trưởng trong một gia đình Nho học nổi tiếng, ông sớm được tiếp xúc với chữ nghĩa, đạo lý và truyền thống trách nhiệm của người trí thức đối với quê hương, đất nước.

Thân phụ ông là Thám hoa Đặng Văn Kiều – một danh sĩ nổi tiếng dưới triều Nguyễn. Đặng Văn Kiều đỗ đầu hàng Đệ nhất giáp trong khoa thi Hội, được ban học vị Thám hoa và từng đảm nhiệm việc dạy học tại trường Đốc Thanh Chiêm. Ông là một trong những người góp phần đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.

Như vậy, con đường thông thường dành cho Đặng Văn Bá đã được mở sẵn: học hành, khoa cử, làm quan, nối nghiệp gia đình. Trong xã hội cuối thế kỷ XIX, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng như thế là một ưu thế lớn. Nhưng cũng chính truyền thống ấy đặt lên vai ông một câu hỏi nặng nề hơn: người có học phải làm gì khi đất nước đã mất quyền tự chủ?

Tuổi trẻ của Đặng Văn Bá diễn ra trong một giai đoạn đầy biến động. Khi ông còn là một thiếu niên, phong trào Cần Vương đã bùng lên trên khắp Trung Kỳ. Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm chống Pháp mạnh mẽ nhất với cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng và Cao Thắng lãnh đạo. Những đoàn nghĩa quân đi qua làng xóm, những cuộc đàn áp, bắt bớ và hy sinh đã in sâu vào ký ức của một thế hệ thanh niên.

Phong trào Cần Vương thất bại, nhưng không thể dập tắt lòng yêu nước. Từ tro tàn của những cuộc khởi nghĩa vũ trang, một thế hệ sĩ phu mới bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân mất nước. Họ nhận ra rằng muốn chống lại một thế lực thực dân có tổ chức, vũ khí và nền kỹ nghệ vượt trội, dân tộc không thể chỉ dựa vào lòng quả cảm. Đất nước cần dân trí, nhân tài, kinh tế tự chủ và một phương thức tổ chức mới.

Đặng Văn Bá thuộc về thế hệ chuyển tiếp ấy. Ông được đào tạo bằng Nho học nhưng không tự giam mình trong những giáo điều đã cũ; kính trọng đạo lý truyền thống nhưng dám tìm đến những tư tưởng cải cách mới; mang phẩm chất của một nhà nho nhưng chọn cuộc đời của một người chiến sĩ.

2. Đồng khoa với Phan Bội Châu

Năm Canh Tý 1900, Đặng Văn Bá dự kỳ thi Hương và đỗ Cử nhân. Trong cùng khoa thi ấy, Phan Bội Châu đỗ đầu, được tôn là Giải nguyên.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người không chỉ là mối giao tình của những người đồng khoa. Cả hai đều đang mang trong lòng nỗi đau mất nước và khát vọng tìm một con đường mới cho dân tộc.

Phan Bội Châu về sau kể lại trong tác phẩm tự thuật rằng người bạn đồng niên Đặng Văn Bá tán thành chí hướng của ông và cùng tham gia những chuyến đi vận động cứu nước. Đây là một chứng cứ quan trọng cho thấy Đặng Văn Bá đã gắn bó với Phan Bội Châu từ rất sớm, trước cả khi Duy Tân hội chính thức ra đời.

Học vị Cử nhân có thể đưa Đặng Văn Bá bước vào quan trường. Nhưng giữa lúc triều đình nhà Nguyễn ngày càng phụ thuộc vào chính quyền bảo hộ, ông hiểu rằng chiếc áo quan không còn là phương tiện hữu hiệu để giúp dân, giúp nước. Ông được người đương thời gọi là Cử Bá, nhưng danh xưng ấy không gắn với con đường làm quan mà với uy tín của một nhà Nho dấn thân.

Năm 1904, Duy Tân hội được thành lập. Đặng Văn Bá trở thành một thành viên tích cực của phong trào tại Nghệ An – Hà Tĩnh. Ông hoạt động trong cả “Minh xã” và “Ám xã” – hai khuynh hướng có phương pháp khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu giành lại độc lập.

“Minh xã” chủ trương hoạt động tương đối công khai: mở trường, phổ biến tân thư, cải cách lối học, chấn hưng công thương nghiệp, vận động người dân dùng hàng trong nước. “Ám xã” chú trọng các hoạt động bí mật: xây dựng cơ sở, tìm kiếm vũ khí, huấn luyện lực lượng và chuẩn bị cho đấu tranh chống Pháp.

Việc có mặt trong cả hai hệ thống cho thấy Đặng Văn Bá không nhìn công cuộc cứu nước theo một chiều duy nhất. Ông hiểu rằng giáo dục và thực nghiệp là nền móng lâu dài, nhưng trong điều kiện thuộc địa, phong trào cũng phải chuẩn bị lực lượng để tự bảo vệ và giành quyền độc lập.

Ông vừa là người vận động cải cách, vừa là một nhà tổ chức bí mật; vừa cổ vũ việc học, vừa tìm cách gây dựng cơ sở chế tạo vũ khí. Sự kết hợp ấy phản ánh một giai đoạn tìm đường sôi nổi của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

3. Những chuyến đi tìm đường cứu nước

Trong thời gian hoạt động cùng Phan Bội Châu, Đặng Văn Bá tham gia nhiều chuyến đi liên lạc, vận động các nhân sĩ và tìm kiếm sự hưởng ứng cho kế hoạch cứu nước.

Qua lời kể của Phan Bội Châu, có thể thấy Đặng Văn Bá là một người bạn đồng chí hướng được tin cậy. Ông không chỉ đồng tình trên lời nói mà trực tiếp lên đường, cùng chia sẻ những chuyến đi nhiều rủi ro trong hoàn cảnh mạng lưới mật thám Pháp ngày càng mở rộng.

Những chuyến đi từ Nghệ Tĩnh vào Nam hoặc ra Bắc lúc ấy không đơn giản là hành trình giao du. Người hoạt động phải tìm gặp những nhân vật có uy tín, thuyết phục họ tham gia, xây dựng các đầu mối liên lạc và quyên góp tài chính. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả tổ chức bị phát hiện.

Tài liệu thẩm vấn Phan Bội Châu sau này nhắc tới Đặng Văn Bá trong số những người tham gia một cuộc họp bàn việc nước cùng Trần Quý Cáp, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân và các chí sĩ khác. Điều đó cho thấy phạm vi hoạt động của ông không giới hạn tại quê nhà Hà Tĩnh, mà đã gắn với mạng lưới Duy Tân rộng lớn ở Trung Kỳ.

Đặng Văn Bá còn phối hợp với các cơ sở ở Vinh – Xã Đoài trong việc tìm cách chế tạo, mua sắm và cất giấu vũ khí. Tư liệu về phong trào yêu nước Nghệ Tĩnh cho biết trong năm 1907, hoạt động chế tạo vũ khí được đẩy mạnh tại vùng này; những cơ sở gắn với Lê Võ và Đặng Văn Bá tham gia mạng lưới hỗ trợ lực lượng chống Pháp.

Đó là một công việc đặc biệt nguy hiểm. Chính quyền thuộc địa theo dõi chặt việc mua bán kim loại, thuốc súng và dụng cụ cơ khí. Người tham gia không chỉ đối mặt với án tù mà có thể bị xử tử với cáo buộc âm mưu nổi loạn.

Tuy nhiên, Đặng Văn Bá không phải người nóng vội chỉ tin vào bạo động. Ông đồng thời tham gia những hoạt động công khai nhằm thay đổi đời sống kinh tế, văn hóa và nhận thức của người dân. Đối với ông, vũ khí chỉ có ý nghĩa khi phía sau nó là một cộng đồng đã được thức tỉnh.

4. Triêu Dương thương quán và giấc mơ thực nghiệp

Một trong những trung tâm quan trọng của phong trào Duy Tân tại Nghệ Tĩnh là Triêu Dương thương quán ở Vinh. Cơ sở này do Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn, Lê Văn Huân, Đặng Văn Bá cùng nhiều đồng chí chung sức xây dựng.

“Triêu Dương” nghĩa là mặt trời buổi sớm – hình ảnh báo hiệu một ngày mới. Tên gọi ấy thể hiện niềm tin của các chí sĩ rằng dân tộc đang đứng trước cơ hội thức tỉnh sau một thời gian dài chìm trong bóng tối của trì trệ và nô lệ.

Bề ngoài, Triêu Dương thương quán là một cơ sở buôn bán hàng nội hóa. Nhưng ở tầng sâu hơn, đó là một trung tâm kinh tài và truyền bá tư tưởng. Thương quán khuyến khích người Việt sản xuất, buôn bán và sử dụng hàng hóa trong nước; phân phối sách báo, tân thư và tài liệu của Đông Kinh Nghĩa Thục; dùng lợi nhuận để hỗ trợ Đông Du và các hoạt động Duy Tân.

Đặng Văn Bá tham gia tích cực vào hoạt động của thương quán. Ở ông, tư tưởng thực nghiệp gắn chặt với lòng yêu nước. Ông hiểu rằng một dân tộc phụ thuộc hoàn toàn vào hàng hóa và nguồn vốn của chính quốc thì rất khó xây dựng sức mạnh tự chủ.

Triêu Dương thương quán vì thế không chỉ bán hàng. Mỗi mặt hàng trong nước được tiêu thụ là một lời cổ vũ cho sản xuất dân tộc. Mỗi cuốn tân thư đến tay người đọc là một hạt giống tư tưởng. Mỗi khoản lợi nhuận được dành cho phong trào là một phần nguồn lực chống lại chính sách thống trị.

Nhà cầm quyền thực dân nhanh chóng nhận ra tính chất chính trị của cơ sở này. Mật thám Pháp cho rằng hoạt động buôn bán chỉ là hình thức che giấu việc gây quỹ cho phong trào của Phan Bội Châu.

Mùa thu năm 1907, Triêu Dương thương quán bị buộc đóng cửa. Nhiều thành viên bị theo dõi, bắt giữ hoặc điều chuyển khỏi địa bàn. Việc đàn áp cho thấy chính quyền thuộc địa không chỉ sợ những cuộc khởi nghĩa có vũ khí; họ còn sợ một xã hội người Việt biết tự tổ chức kinh tế, tự mở mang tri thức và liên kết với nhau.

Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, Triêu Dương thương quán để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử phong trào thực nghiệp yêu nước. Đặng Văn Bá là một trong những người đã sớm nhận ra rằng con đường tự cường dân tộc phải được xây dựng từ cả tri thức, kinh tế lẫn tổ chức xã hội.

5. Cao trào chống thuế và bản án Côn Đảo

Năm 1908, phong trào chống sưu thuế bùng lên tại Quảng Nam rồi nhanh chóng lan ra nhiều tỉnh Trung Kỳ. Ở Nghệ Tĩnh, người dân vốn đã phải chịu đời sống cực khổ, thiên tai, đói nghèo và nhiều khoản thuế khóa nên phong trào nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.

Tại Hà Tĩnh, Nguyễn Hàng Chi và Trịnh Khắc Lập trở thành những người lãnh đạo tiêu biểu. Chính quyền thực dân và Nam triều đàn áp quyết liệt; hai ông bị giết hại. Hàng loạt sĩ phu Duy Tân bị bắt, trong đó có Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn, Lê Văn Huân và Đặng Văn Bá.

Đặng Văn Bá bị quy là “quốc sự phạm” và đày ra Côn Đảo. Học vị Cử nhân của ông bị tước bỏ; cờ biển, áo mão – những biểu tượng danh giá mà khoa cử phong kiến từng trao – cũng bị thu hồi.

Nhưng trong mắt đồng bào và những người cùng chí hướng, bản án của nhà cầm quyền không làm giảm danh dự của ông. Trái lại, từ lúc bị xiềng xích đưa xuống tàu ra đảo, Cử Bá đã bước vào một hàng ngũ khác: hàng ngũ những trí thức sẵn sàng trả giá bằng tự do và tính mạng vì nghĩa lớn.

Côn Đảo đầu thế kỷ XX là một nhà tù biệt lập giữa biển. Khí hậu khắc nghiệt, lao động khổ sai, đòn roi, bệnh tật và thiếu thốn khiến nhiều tù nhân kiệt sức. Chính quyền thực dân muốn dùng nơi ấy để cách ly những người yêu nước khỏi xã hội và bẻ gãy ý chí của họ.

Nhưng nhà tù lại trở thành nơi hội tụ nhiều trí tuệ lớn. Trong cùng cảnh ngộ có Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn, Lê Văn Huân, Đặng Văn Bá và nhiều sĩ phu khác. Họ động viên nhau, làm thơ, trao đổi kiến thức, học tiếng Pháp và luận bàn về thời cuộc.

Những con người từng tham gia các khuynh hướng khác nhau của phong trào Duy Tân nay cùng đứng trước một thử thách: giữ vững tư cách trong cảnh tù đày. Đặng Văn Bá đã vượt qua thử thách ấy bằng thái độ điềm tĩnh và cứng cỏi.

6. Thơ viết giữa ngục tù

Trong hoàn cảnh bị giam cầm, thơ đối với các chí sĩ Côn Đảo không chỉ là văn chương. Đó là cách họ giữ lấy đời sống tinh thần, khẳng định phẩm giá và truyền cho nhau niềm tin.

Đặng Văn Bá sáng tác nhiều thơ chữ Hán và chữ Nôm. Một số tác phẩm của ông được Huỳnh Thúc Kháng ghi lại, dịch và giới thiệu trong Thi tù tùng thoại. Sau này, sáu bài thơ của ông được tuyển vào Hợp tuyển thơ văn Việt Nam 1858–1920, trong đó có Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn – Ngày này năm trước đến Côn Đảo, Vịnh Hai Bà Trưng, Sài Gòn và Than thở thói đời.

Trong thơ ông, con người bị giam giữ về thể xác nhưng tinh thần vẫn hướng về ngày hội lớn của non sông. Tuổi tác, mái tóc bạc, mưa gió và sự khổ ải không làm cạn đi “bầu nhiệt huyết”. Những câu thơ trong tù thể hiện một niềm tin bền bỉ: thời cơ rồi sẽ đến, miễn là người có chí không tự buông bỏ mình.

Đặng Văn Bá còn làm thơ vịnh Hai Bà Trưng – hai nữ anh hùng đã dựng cờ khởi nghĩa chống ách đô hộ phương Bắc. Việc tìm về lịch sử không phải để hoài cổ mà để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc. Trong hoàn cảnh nước mất, hình tượng Hai Bà Trưng nhắc những người tù rằng dân tộc Việt Nam chưa bao giờ cam chịu thân phận nô lệ.

Ở Đặng Văn Bá, thơ và hành động không tách rời. Thơ là tiếng nói của một con người đã lựa chọn dấn thân và đang trực tiếp trả giá cho lựa chọn ấy. Bởi vậy, lời thơ không cầu kỳ phô diễn mà mang sức nặng của trải nghiệm.

Những sáng tác ở Côn Đảo còn cho thấy chiều sâu văn hóa trong con người ông. Ông không chỉ là nhà tổ chức phong trào hay người chuẩn bị vũ khí; ông còn là một nhà Nho có khả năng dùng văn chương để suy ngẫm về lẽ sống, cái chết, nghĩa nước và đạo làm người.

7. Từ lao tù trở về, chí hướng không đổi

Các tư liệu phổ biến cho biết sau thời gian dài bị lưu đày, Đặng Văn Bá được trả tự do và trở về quê. Cuộc sống của một cựu tù chính trị dưới chế độ thuộc địa không hề bình yên. Ông vẫn bị theo dõi, hạn chế đi lại và khó có điều kiện hoạt động công khai như trước.

Nhưng tù ngục không khiến ông rút lui khỏi đời sống tinh thần của dân tộc. Ông tiếp tục sáng tác, giao du với những người cùng chí hướng và giữ lập trường phê phán trước những thói hư tật xấu, sự mê muội và tâm lý cam chịu trong xã hội.

Một số bài thơ được ghi niên đại sau khi ông rời Côn Đảo, trong đó có bài Sài Gòn năm 1923 và Than thở thói đời năm 1926. Điều đó cho thấy sau khi được trả tự do, ông từng có thời gian đi lại, quan sát sự đổi thay của xã hội thuộc địa và tiếp tục gửi gắm suy nghĩ bằng văn chương.

Đặng Văn Bá qua đời năm 1931, hưởng thọ khoảng 58 tuổi. Ông mất khi nền độc lập dân tộc vẫn chưa thành hiện thực, nhưng đúng vào lúc phong trào cách mạng Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mới.

Thế hệ của ông, dù chưa tìm được con đường hoàn chỉnh dẫn đến thắng lợi, đã làm một công việc lịch sử vô cùng quan trọng: phá vỡ tư tưởng an phận, đưa tầng lớp trí thức ra khỏi khuôn khổ khoa cử cũ, truyền bá ý thức dân quyền, khuyến khích thực nghiệp và chuẩn bị một thế hệ thanh niên sẵn sàng đi tìm phương thức đấu tranh mới.

Không có lớp người như Đặng Văn Bá, Phan Bội Châu, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Văn Huân…, hành trình chuyển tiếp từ phong trào Cần Vương sang phong trào cách mạng hiện đại sẽ thiếu đi những mắt xích quan trọng.

8. Dòng họ khoa bảng gắn với vận nước

Khi khảo cứu về Đặng Văn Bá, không thể tách ông khỏi truyền thống của dòng họ Đặng ở Phất Nạo.

Dòng họ ấy có nhiều người đỗ đạt và tham gia giáo dục. Thân phụ ông là Thám hoa Đặng Văn Kiều, một bậc khoa bảng có uy tín. Nhưng điều đáng quý là truyền thống học hành trong gia đình không dừng lại ở việc tìm kiếm danh vị.

Đến thế hệ Đặng Văn Bá, chữ nghĩa đã trở thành phương tiện nhận thức thời cuộc. Học vấn giúp ông nhìn ra nguyên nhân mất nước, hiểu sự cần thiết phải thay đổi giáo dục, phát triển kinh tế và tổ chức xã hội. Từ nền tảng gia giáo cũ, ông bước vào cuộc vận động Duy Tân với một tinh thần mới.

Ở nhiều gia đình Nho học đầu thế kỷ XX, sự chuyển biến này không dễ dàng. Làm quan vẫn là con đường được coi trọng; chống lại chính quyền bảo hộ đồng nghĩa với việc đặt cả gia đình trước nguy cơ bị liên lụy. Một bản án “quốc sự phạm” có thể kéo theo việc tước học vị, tịch thu tài sản và giám sát những người thân.

Đặng Văn Bá biết rõ cái giá ấy. Ông vẫn lựa chọn dấn thân. Bởi vậy, khi đặt ông trong gia phả dòng tộc, cần nhìn học vị Cử nhân không chỉ như một thành tích khoa bảng. Giá trị lớn hơn là việc ông đã vượt qua sự ràng buộc của danh vị để đưa truyền thống “trung nghĩa” của người xưa vào một nội dung mới: trung với đất nước, có trách nhiệm với nhân dân và không cộng tác với chế độ áp bức.

9. Tên người còn lại trên những con đường

Ngày nay, tên Đặng Văn Bá được đặt cho đường phố tại quê hương Hà Tĩnh. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng xác định tuyến đường Đặng Văn Bá dài khoảng 1,25 km, bắt đầu từ Quốc lộ 1A và đi về khu vực nghĩa trang thuộc địa bàn Cẩm Bình.

Tên ông cũng xuất hiện trong hệ thống đường phố thành phố Đà Nẵng, tại khu vực Ngũ Hành Sơn. Các bảng giá đất và công báo chính thức của thành phố đều ghi nhận đường Đặng Văn Bá.

Tuy nhiên, có một điểm cần tiếp tục khảo chứng: trang giới thiệu danh nhân đường phố của Đà Nẵng ghi Đặng Văn Bá với niên đại 1877–1942, trong khi các từ điển nhân vật lịch sử và tài liệu về phong trào Duy Tân thường ghi 1873–1931. Dù phần quê quán, tên hiệu và hoạt động có nhiều nét tương đồng, bộ sách không nên tự động đồng nhất hai hệ thống niên đại khi chưa tìm thấy hồ sơ gốc về quyết định đặt tên. Đây là dị biệt cần được chú thích, thay vì lặng lẽ lựa chọn một nguồn và loại bỏ nguồn còn lại.

Việc tên Đặng Văn Bá hiện diện trên đường phố Hà Tĩnh mang ý nghĩa đặc biệt rõ ràng. Người chí sĩ năm xưa từng đi khắp các vùng để vận động cứu nước, từng bị xiềng xích đưa ra đảo xa, nay trở lại trong đời sống thường nhật của quê hương. Mỗi tấm biển đường là một dấu nhắc về thế hệ trí thức đã từ bỏ sự yên ổn riêng để tìm đường đi cho dân tộc.

Những hoạt động giáo dục lịch sử tại Hà Tĩnh cũng thường nhắc tên ông bên cạnh Phan Đình Phùng, Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân, Trần Hữu Thiều và các nhà yêu nước tiêu biểu. Các chương trình tìm hiểu tên đường, tên phố giúp học sinh nhận ra rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa; lịch sử hiện diện ngay trong không gian sống của mình.

10. Một đời nghiêm cẩn với nghĩa nước

Tên hiệu Nghiêm Giang của Đặng Văn Bá gợi lên hình ảnh một dòng sông sâu và nghiêm tĩnh. Nhìn lại cuộc đời ông, có thể thấy đó cũng là phong thái của một nhà Nho hành động: không ồn ào phô trương nhưng kiên định, sâu sắc và bền bỉ.

Ông đỗ Cử nhân nhưng không dùng học vị để tìm sự giàu sang. Ông tham gia cải cách dân trí nhưng không dừng ở lời kêu gọi. Ông cổ vũ thực nghiệp và trực tiếp góp sức xây dựng thương quán. Ông chuẩn bị lực lượng, tìm kiếm vũ khí và chấp nhận bản án lưu đày. Trong ngục tù, ông lấy thơ văn nuôi dưỡng khí tiết.

Đặng Văn Bá tiêu biểu cho một thế hệ trí thức đứng ở giao điểm của hai thời đại. Họ mang trong mình đạo lý của nhà Nho truyền thống nhưng dám vượt khỏi giới hạn của nền khoa cử. Họ chưa có trong tay một học thuyết cách mạng hoàn chỉnh, nhưng đã nhìn thấy yêu cầu phải khai dân trí, chấn dân khí và xây dựng nội lực quốc gia.

Giá trị lớn nhất trong cuộc đời ông không chỉ nằm ở từng hoạt động riêng lẻ. Đó là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, giữa học vấn và trách nhiệm, giữa văn chương và khí tiết.

Một người có thể bị tước học vị nhưng không thể bị tước tri thức. Có thể bị giam cầm nhưng không thể bị buộc từ bỏ lý tưởng. Có thể không nhìn thấy ngày chiến thắng nhưng vẫn góp phần chuẩn bị cho chiến thắng của những thế hệ sau.

Hà Nội, 17/9/2026

Đặng Vương Hưng

(Rút từ bộ sách nhiều tập "Danh nhân họ Đặng Việt Nam xưa và nay" đang tổ chức bản thảo. Kính mời các cao nhân trong và ngoài họ Đặng góp ý và bổ sung).