Đảng uỷ xã Yên Mô tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ xã, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Mô....

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên.

Đảng bộ xã Yên Mô hiện có 2.468 đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ xã vinh dự có 167 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 48 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 và 119 đồng chí được bổ sung xét tặng theo Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại Lễ trao tặng.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng và những đóng góp bền bỉ của người đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao tặng hôm nay không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình các đồng chí, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ và Nhân dân xã Yên Mô.

Các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, mà còn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong xã hội.

Đảng ủy xã Yên Mô mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, động viên, cùng những ý kiến đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí đảng viên lão thành; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, để Đảng bộ xã tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng quê hương Yên Mô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.