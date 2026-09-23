Đảng ủy xã Vạn Thắng trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 60 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, có 95 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Vạn Thắng được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026, tiêu biểu gồm các đồng chí nhận Huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng (4 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm; 5 đảng viên Huy hiệu 60 năm; 2 đảng viên Huy hiệu 50 năm; 8 đảng viên Huy hiệu 45 năm; 68 đảng viên Huy hiệu 35 năm và 2 đảng viên Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng… ).

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 60 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Vạn Thắng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Thắng chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên, dù ở vị trí công tác nào cũng luôn thể hiện vai trò gương mẫu, tận tụy, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc.

Đảng bộ xã Vạn Thắng hiện có 1.294 đảng viên; sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy từ ngày 01/7/2026, các chi bộ thôn, xóm đã được sắp xếp, kiện toàn từ 35 chi bộ còn 12 chi bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng nêu rõ: Thời gian tới, Đảng bộ xã Vạn Thắng tiếp tục tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến đối với các công việc chung của địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã Vạn Thắng trong năm 2026 và các năm tiếp theo.