Đảng ủy xã Vạn Thắng trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), chiều 5-11, Đảng ủy xã Vạn Thắng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 3 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên: Nguyễn Đình Sơn (Chi bộ thôn Bình Trung 1) và Phạm Thị Thu (Chi bộ thôn Trung Dõng 3); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Huỳnh Thị Thanh Nga (Chi bộ thôn Bình Trung 1).

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vạn Thắng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Vạn Thắng nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, uy tín, gương mẫu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Vạn Thắng trong sạch, vững mạnh.