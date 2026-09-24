Đảng ủy xã Vạn Thắng tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

Sáng 24-9, Đảng ủy xã Vạn Thắng tổ chức hội nghị ký cam kết về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung tại Quy định số 10, ngày 10-6-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vạn Thắng về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gắn với chương trình, kế hoạch công tác từng cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, trung tâm của xã và các nhiệm vụ cụ thể theo lĩnh vực, ngành được phân công.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vạn Thắng trao bản cam kết cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Theo quy định, nội dung cam kết tập trung xác định danh mục đầu việc của các phòng, ban, đơn vị, người đứng đầu chịu trách nhiệm phân công cụ thể, đúng người đúng việc; người cấp phó thực hiện đúng chức trách, công việc cụ thể đã giao. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xác định trách nhiệm khi có hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm.

Kết quả thực hiện ký cam kết của 45/45 cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, trung tâm, trường học trên địa bàn xã Vạn Thắng đạt tỷ lệ 100%.