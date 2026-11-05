Đảng ủy xã Vạn Ninh trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), chiều 5-11, Đảng ủy xã Vạn Ninh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 15 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vạn Ninh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Vạn Ninh có 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển của địa phương. Đồng thời mong muốn các đảng viên phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của xã vững mạnh.