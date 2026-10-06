Đảng ủy xã Trung Khánh Vĩnh công bố các quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng

Sáng 6-10, Đảng ủy xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; đồng thời công bố quyết định thành lập mới 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, gồm các chi bộ cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã. Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư đối với 9 chi bộ mới thành lập.

Lãnh đạo xã trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Đảng ủy xã cũng công bố quyết định chuyển đổi mô hình 6 tổ chức đảng cơ sở thành 6 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, gồm các tổ chức đảng trong lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và 3 trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo xã trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc.

Lãnh đạo xã trao quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức đảng cơ sở cho các chi bộ.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các tổ chức đảng sau khi sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; duy trì nền nếp sinh hoạt, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả, không để quá trình kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.