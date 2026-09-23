Đảng ủy xã Trà Tân tổ chức hội nghị chuyên đề về học tập, thực hành theo gương Bác

Đảng ủy xã Trà Tân tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: D.LỆ

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và GS.TS Phạm Văn Hồ, giảng viên, báo cáo viên Học viện Chính trị khu vực III truyền đạt những nội dung cốt lõi, yêu cầu và phương pháp triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW.

Đồng thời làm rõ việc đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; chuyển mạnh từ học tập sang thực hành, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, việc tồn đọng, khâu yếu, điểm nghẽn và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Sau hội nghị, các tổ chức đảng trực thuộc sẽ cụ thể hóa nội dung chỉ thị thành những nhiệm vụ, phần việc thiết thực, đăng ký ít nhất một mô hình hoặc phần việc học tập, thực hành theo Bác.

Đảng ủy xã Trà Tân tổ chức lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Trường Đảng Khu V. Ảnh: D.LỆ

* Trước buổi nói chuyện chuyên đề, tại Khu lưu niệm Trường Đảng Khu V (thôn Nước Oa, xã Trà Tân), Đảng ủy xã Trà Tân tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân các thế hệ cán bộ, đảng viên đã có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.