Đảng ủy xã Trà Tân lấy góp ý dự thảo phương án xác định, lựa chọn ngày truyền thống

Quang cảnh hội thảo chiều 13/11. Ảnh: N.ĐOAN

Từ ngày 1/7/2025, xã Trà Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Trà Tân và xã Trà Giác (cũ). Quá trình hình thành và phát triển của địa phương gắn liền với nhiều sự kiện, giai đoạn lịch sử; trong đó có các mốc liên quan đến sự hình thành tổ chức Đảng, sự thay đổi đơn vị hành chính, quá trình giành chính quyền, giải phóng địa bàn và việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Mỗi mốc lịch sử đều có nội dung, tính chất và ý nghĩa riêng. Vì vậy, việc xác định mốc lịch sử cần được nghiên cứu toàn diện, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu nhằm bảo đảm tính khách quan, thận trọng; phân biệt rõ sự kiện lịch sử với sự kiện hành chính, không đồng nhất các mốc chỉ vì có quan hệ kế thừa hoặc gắn bó với cùng một địa bàn.

Ông Huỳnh Tấn Sâm, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My (cũ) phát biểu góp ý tại hội thảo. Ảnh: N.ĐOAN

Các đại biểu và nhân chứng (nguyên lãnh đạo xã, huyện Bắc Trà My (cũ)…) tập trung thảo luận làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến truyền thống lịch sử của xã Trà Tân.

Về mốc thời gian thành lập xã, hiện vẫn còn những ý kiến khác nhau. Dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn: ngày 15/5/1958 đối với xã Trà Giác (cũ) và ngày 23/9/1981 đối với xã Trà Tân (cũ). Dù vậy, các ý kiến cơ bản thống nhất với đề xuất chọn ngày 1/7/2025 là mốc tái lập xã Trà Tân.

Ông Lê Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tân nhấn mạnh, việc xác định và lựa chọn các mốc lịch sử của địa phương là công việc có ý nghĩa lâu dài, đòi hỏi sự cẩn trọng và trách nhiệm cao. Kết quả hội thảo là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời góp phần lưu giữ các giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau hội thảo, Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến, tiếp tục rà soát, thẩm tra các căn cứ lịch sử và pháp lý; tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy hoàn thiện phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.