Đảng ủy xã Tiến Thắng quán triệt các quy định về công tác kiểm tra
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiến Thắng tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, với 4 chuyên đề trọng tâm: Những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý một số tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát tại các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dang-uy-xa-tien-thang-quan-triet-cac-quy-dinh-ve-cong-tac-kiem-tra-246261119213705339.htm