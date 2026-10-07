Đảng ủy xã Thuận Bắc quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng các cấp

Ngày 7-10, Đảng ủy xã Thuận Bắc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và của xã cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch số 97, ngày 17-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76, ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 06, ngày 28-7-2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Kế hoạch số 98, ngày 19-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, tuyên truyền, vận động và lãnh đạo tổ chức thực hiện một số chủ trương của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 101, ngày 20-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49, ngày 16-6-2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Các đại biểu cũng được quán triệt Nghị quyết số 25, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Quy định số 11, ngày 19-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 20, ngày 31-7-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết số 20, ngày 16-9-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công an xã Thuận Bắc kiểu mẫu về an ninh, trật tự giai đoạn 2026 - 2030; Hướng dẫn số 01 ngày 16-7-2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 347, ngày 12-6-2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về định danh và xác thực điện tử trong hệ thống thông tin của cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...

Qua hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ xã, đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào thực tiễn ở cơ sở.

LÊ NGUYỆN