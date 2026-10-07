Đảng ủy xã Thành Công chỉ đạo xây dựng vùng Phja Đén trở thành trung tâm của xã

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 07-CTr/ĐU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Đảng ủy; cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hội nghị cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của UBND xã, trong đó có nội dung đầu tư, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí tại chợ Phja Đén; dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/ĐU về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ.

Xem xét báo cáo kết quả thực hiện nội dung đột phá về xây dựng vùng Phja Đén trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Thành Công, tạo động lực cho phát triển dịch vụ - du lịch trên địa bàn; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tờ trình, kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.