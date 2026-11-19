Lãnh đạo xã Thạch An trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Thạch An có 19 đồng chí đảng viên vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời, là nguồn động viên để các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.