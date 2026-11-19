Đảng ủy xã Thạch An trao Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên
Ngày 19/11, Đảng ủy xã Thạch An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.
Trong đợt này, Đảng bộ xã Thạch An có 19 đồng chí đảng viên vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.
Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời, là nguồn động viên để các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/dang-uy-xa-thach-an-trao-huy-hieu-dang-cho-19-dang-vien-3194588.html