Đảng ủy xã Sín Chéng công bố quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trường Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; lãnh đạo địa phương và các tổ chức Đảng trực thuộc.

Trao quyết định cho các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng công bố các quyết định kết thúc hoạt động Chi bộ UBND, Chi bộ các cơ quan Đảng; đổi tên chi bộ và thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã Sín Chéng (gồm: Ban Xây dựng Đảng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy và HĐND - MTTQ).

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.