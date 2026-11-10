Đảng uỷ xã Quỳnh Lưu tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đợt này, Đảng bộ xã Quỳnh Lưu có 64 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 58 đồng chí nhận Huy hiệu từ 30 đến 40 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Hoàng Thị Hoài Phương, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân và gia đình các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ xã, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ đảng viên trẻ.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu tại Lễ trao tặng.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, đồng chí Vũ Hồng Hiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến và đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên đối với tổ chức đảng và địa phương.

Đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng xã Quỳnh Lưu ngày càng phát triển.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề nghị lãnh đạo xã Quỳnh Lưu tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng quê hương; đồng thời chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển đảng viên mới.