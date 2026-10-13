Đảng ủy xã Quế Sơn Trung tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: DUY THÁI

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn 4 nhóm chuyên đề trọng tâm, tập trung vào công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Các nội dung gồm: Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 7/8/2026 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Các đại biểu cũng được phổ biến Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 28/7/2026 thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 23/9/2026 thực hiện một số điều trong Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quế Sơn Trung Trà Tiến Tài phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: DUY THÁI

Bên cạnh đó, hội nghị giới thiệu hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại chi bộ.

Buổi tập huấn giúp đội ngũ cấp ủy viên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.